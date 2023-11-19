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أردنيون يحيون مطالب قديمة بتحريك خطط بديلة للطاقة والمياه

11/19/2023 2:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






أثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارحية أيمن الصفدي مؤخرا، والتي قال فيها إن معاهد السلام بين الأردن والكيان الصهيوني، تحولت إلى وثيقة يعلوها الغبار في ظل عدم سعي الاحتلال للسلام، وارتكابه المجازر بحق الفلسطينييين في الضفة وقطاع غزة، ثناء كبيرا من الشارع الأردني ومختلف المؤسسات.
وكان الصفدي، قال ايضا، إن الاردن، لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع الكيان.
لكن هذه التصريحات، عجّلت دعوات الأردنيين لإعادة إحياء مطالب قديمة بضرورة تحريك خطط بديلة، خصوصا في قطاع المياه والطاقة، كي لا يكون الأردن مرتهنا لسياسات العنجهية الصهيونية في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قال وزير المياه السابق د. حازم الناصر، إن الأردن يملك حزمة كبيرة من الإجراءات والمشاريع والبدائل لتعزيز التزويد المائي درءا لأي مشاكل مستقبلية.
وأضاف الناصر في تصريح لـ"الغد"، أن الناقل الوطني حل على المديين المتوسط والبعيد، وأن بدء الإنتاج فيه، يمكن أن يكون بعد نحو 8 سنوات.
ولفت إلى أن هذا المشروع يتطلب اهتماما كبيرا وإجراءات سريعة، وتمويلا ضخما، لكنه يعزّز الأمن المائي على المدى البعيد.
وعدّد الناصر البدائل التي يمكن للأردن العمل عليها والتعامل معها، ومنها استثمار الآبار الجوفية العميقة في: حسبان والكفرين وسواقة والحسا، بواقع 50 مليون م3 سنويا، كونها قريبة من الخطوط الناقلة والبنية التحتية.
ودعا لزيادة عدد آبار منطقة الحسا واللجون، لحل نقص المياه بمحافظتي الطفيلة، والكرك، بالإضافة لحفر آبار بمنطقة الشيدية، لتزويد محافظة معان والجفر على غرار آبار فوسفات الشيدية.
ويؤكد الناصر، أنه من الممكن انشاء محطة تحلية لحل مشكلة محافظة العقبة، واستئجار الآبار الزراعية في جنوب عمّان والمفرق والحلابات والرمثا، لحل مشكلة نقص المياه في محافظات العاصمة والزرقاء والمفرق وإربد.
ولفت إلى أنه من الضروري التوسع في مشاريع خفض الفاقد المائي مع القطاع الخاص، لتوفير 30 مليون م3 سنويا، لا سيما وأنه يصل إلى نسبة 50 %.
وطالب الناصر، بتنفيذ مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي لمحافظات الشمال، بواقع 20 مليون م3 سنويا لتعزيز تزويد مياه الري بالشمال، وإعادة تدوير المياه الصناعية وبواقع 20 مليون م3 سنويا، واستخدام تقنيات حديثة في الري، وإدارة المياه وتوعية المواطنين لترشيد الاستهلاك.
وشدد على أهمية العودة لخطة تنفيذ الناقل الوطني الأصلية بمعنى تنفيذ المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى 70 مليون م3 من المزارع والحفر الجديد، وتنفيذها خلال 4 سنوات والمرحلة الثانية تحلية من العقبة مع ربطها بالطاقة الشمسية.
وأضاف، أن التعديلات التي أجريت على مشروع الناقل الوطني من حيث زيادة سعته جعلته غير قابلة للتنفيذ، تحتاج لمبالغ مالية طائلة غير متوافرة حاليا.
بدوره، اعتبر نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، أن هنالك بدائل تمكن الأردن من الاستغناء عن هذه الاتفاقية، ورهن قرار المياه والطاقة بيد كيان غاصب لا يحترم الاتفاقيات ولا العهود.
وأضاف الشوابكة في حديثه لـ"الغد"، أن النقابة لديها خبراء بمجال المياه والطاقة، وهناك بدائل كثيرة يمكن الاستفادة منها كتحلية مياه البحر الأحمر والمياه العميقة وإنشاء السدود.
وتابع "علينا استثمار طاقتنا المحلية لاستخراج المياه الجوفية، بالاضافة لوجود كميات من المياه العميقة المتوافرة في جنوب الأردن، وهي ملائمة للشرب وملوحتها ضمن المواصفات والمقاييس العالمية والأردنية".
وقال الشوابكة، إن تأمين الطاقة مهمّ أردنيا، ولها قيمة استراتيجية محليا ولدينا في الأردن بدائل مهمة.
وأضاف أن "شركة البترول والغاز، في منطقة الريشة، تنتج غازا يكفي حاجة المملكة بنسبة 35 %، ونستطيع سد الحاجة المتبقية، من خلال الطاقة الشمسية".
وأكد أن الأردن، بلد مشمس خلال العام، يستطيع استثمار، الطاقة المتجددة بتحلية مياه البحر، معتبرا بأن الأمر لا يحتاج سوى لإرادة وتمويل، وفتح المشاريع للقطاع الخاص للمشاركة بهذه المشاريع الاستراتيجية.
واعتبر أن مخزون الأردن من الصخر الزيتي ضخم، فهو ثالث دولة في العالم، من ناحية تواجد الصخر الزيتي الذي أثبت جدواه.
ودعا الشوابكة، لأهمية إنتاج ألواح كهربائية على السدود الكبيرة، مثل سد الملك طلال وغيره لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الغاز الموجود في حقل الريشة الذي يغطي جزء من حاجة المملكة.
وقال "علينا أن لا نضع أمننا بيد غيرنا، إذا توفرت الإرادة والدعم المالي، يمكن تغطية احتياجات المملكة".
وأشار، إلى أن تحلية مياه البحر الأحمر، يمكن أن تتم عبر باخرة واحدة في البحر، تحلّي مياه البحر، وتؤمن المياه إلى محافظة العقبة لوحدها، فيما تؤمن محطة التحلية على البحر الأحمر باقي المحافظات.
فيما أكد عضو مجلس نقابة المهندسين، السابق م. سمير الشيخ إن النقابة وضعت تقريرا يضم خططا وبدائل للأمن المائي والطاقوي في الأردن.
واعتبر الشيخ أن قيام الحكومة مؤخرا، بالإعلان عن أنها غير معنية بالتوقيع على اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الكيان الصهيوني، هي خطوة إيجابية خصوصا، وأن خبراء الطاقة والمياه في المملكة والنقابات المهنية دعوا اعدم التوقيع عليها ورهن الأمن المائي، بيد غيره خصوصا العدو الصهيوني.
ولفت إلى أن النقابة مستعدة لتقديم خبراتها في مجالات الطاقة المتجددة النظيفة، والتي منها الطاقة الشمسية والرياح خصوصا، وأن الأردن يمتلك مقومات كبيرة في إنتاج هذا النوع، من الطاقة إلا أنه بحاجة إلى استراتيجيات وتمويل.

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