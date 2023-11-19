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قائد الميداني يؤكد جاهزية المستشفى في تقديم خدماته لغزة

11/19/2023 2:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لن يوقف الهجوم البربري واللإنساني، الذي نفذته قوات الاحتلال الصهيوني ضدَّ المستشفى الميداني الأردني، في قطاع غزَّة من تأدية واجبه تجاه الأشقاء، الذين يتعرضون لإبادة جماعية مؤلمة منذ 43 يومًا.
المستشفى ورغم إصابة 7 من كوادره بالهجوم الصهيوني عليه قبل أيَّام، يتمتع عاملوه بمعنويات عالية، ليأتي اتصال جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، مع قائد المستشفى هناك، لتزداد العزيمة قوة وصبرًا بتقديم كل الإمكانات لتخفيف عذابات وجراحات أهل القطاع.
المستشفى الميداني جاء بتوجيه من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الجيش العربي في العام 2009، ويبلغ عدد كوادره 182 من الطاقم الطبي في الخدمات الطبية الملكية والفرق المساندة.
وبمعنويات عالية وهمم مشحوذة طمأن قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، جلالة الملك في الاتصال الهاتفي أمس، على كوادر المستشفى الميداني وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى، مؤكدا الجاهزية للاستمرار بتقديم الخدمة الطبية للأهل في غزة.
وأكد السفير الفلسطيني في عمان، عطاالله خيري، في تصريح صحفي أمس، أهمية مواقف جلالة الملك الداعمة والمساندة للفلسطينيين في جميع الظروف والأوقات.
وقال خيري، إننا نقدر عاليا جهود جلالة الملك في الدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، مدينا بشدة الهجوم الوحشي الذي تعرض له المستشفى الميداني في غزة من الكيان الصهيوني.
وبين قائد الطب الميداني في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عصر الهروط، أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس، جاء بتوجيهات ملكية، استمراراً لجهود الرعاية الطبية للأهل في فلسطين، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء.
الكاتب والباحث في شؤون القدس عزام أبو السعود، قال إن الدعم الأردني للشعب الفلسطيني، وإقامة المستشفى الميداني في كل من غزة ونابلس، هي جهود مباركة ومشكورة بالمجال الصحي بخاصة في ظل هذه الظروف العصيبة، بالرغم من أن المستشفيات الميدانية عادة، تحوي عددا محدودا من الأسرّة، حيث كان من المتوقع انتقال تأثيرات الأوضاع، في غزة للضفة الغربية بالتحديد لنابلس، وجاء المستشفى الميداني الأردني فيها بتجهيزاته لسد حاجة موجودة.-(بترا)

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