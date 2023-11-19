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الخيرية الهاشمية: 12 مليون دينار تبرعات لغزة

11/19/2023 2:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن الهيئة مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى أهلنا في قطاع غزة، عبر مطار العريش ليتم إدخالها إلى القطاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووكالة "أونروا".
وأوضح الشبلي أن إجمالي التبرعات التي جمعت في الأردن لصالح قطاع غزة بلغ نحو 12 مليون دينار، بما فيها المساعدات العينية والمادية، لافتا إلى تكثيف إرسال المساعدات حاليا نظرا لتعاظم الاحتياجات لها.
وبين أن هناك طلبا متزايدا على المساعدات خاصة مع دخول فصل الشتاء وتهجير عائلات من شمال القطاع إلى جنوبه، وهو ما يوجب في المرحلة المقبلة التركيز على المساعدات الإغاثية التي تتناسب مع مثل هذه الظروف.
وكانت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية كشفت عن إرسال 6 طائرات محملة بالمساعدات التي شملت مواد طبية من خلال معبر رفح، مبينا أنه يتم حاليا تجهيز طائرة سابعة ستغادر خلال الأسبوع الحالي. يشار إلى أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، السبت قبل الماضي بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76.
وجاءت هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة بالوقوف إلى جانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.
وتنقسم الجسور الجوية إلى قسمين، تكتيكي وإستراتيجي، ويتضمن النقل الجوي الإستراتيجي شحن كميات كبيرة من المعدات مسافات طويلة، بينما يركز النقل التكتيكي على توصيل الموارد والمعدات إلى موقع معين وبدقة عالية.
وتبعاً للوضع، يمكن نقل الإمدادات بواسطة وسائل متعددة ومتنوعة، وعندما تحدد الوجهة يجب أن يكون المجال الجوي آمنا، وعندها تهبط الطائرات في المطار أو القاعدة الجوية الملائمة لتفرغ حمولتها على الأرض، لكن عندما يكون خيار الهبوط لنشر الإمدادات في منطقة معينة غير ممكن، فإن طائرة الحمولة تسقط حمولتها بواسطة مظلات متوسطة الحجم متصلة بصندوق المؤونة.

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