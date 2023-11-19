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الصفدي يطالب المنظمات الحقوقية بنقل صورة ما يحدث بغزة

11/19/2023 2:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لنقل ما يحدث في قطاع غزة؛ صوتا وصورة، من قتل وتشريد وتنكيل بالأطفال والنساء بصورة غير إنسانية، في ظل التعتيم الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال لحجب الحقيقة عن العالم.
كما دعا الصفدي خلال حضوره جانبا من اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، أمس، بحضور منظمات ومؤسسات عاملة بغزة في مجال حقوق الإنسان، لبذل مزيد من العمل لإيصال مشاهد الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الغاشم في القطاع.
وطالب الصفدي المنظمات المعنية بحقوق الأطفال والنساء، بالتحرك أمام بشاعة مشاهد قتل الأطفال والنساء.
بدوره، دان رئيس اللجنة، عبدالله ابو زيد الصمت العالمي والخذلان الكبير لمعاني الإنسانية تجاه عمق المأساة التي شهدناها، والانحياز للجانب الصهيوني الذي اعتدى ونفذ جرائم بحق المدنيين والإبادة الجماعية ضدهم، بالإضافة للتهجير واستهداف المستشفيات والمدارس وقطع الطاقة والمياه والدواء.
وثمن الدور المحوري لجلالة الملك من خلال الموقف الثابت والراسخ والوقوف إلى جانب الأهل في فلسطين المحتلة، وجهود جلالته المستمرة لإنهاء الحرب وفتح ممرات إنسانية وإدخال المساعدات.
من جانبها، أكدت الممثلة العامة للأمم المتحدة كريستينا مينيك أننا نعيش اليوم أزمة عميقة جدا لحقوق الإنسان، ولا بد من التعامل معها بكل أهمية والتزام كبير تجاه حقوق المدنيين وما يتعرضون له خلال الحرب.
وأكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، أن المنظمات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني، تسهم بإيصال صورة ما يحدث من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي على غزة.
بدورها، ثمنت د. ريم أبو دلبوح من المركز الوطني لحقوق الإنسان، دور مجلس النواب والتشاركية والتكاملية في الموقف الأردني الرسمي والشعبي من الحرب والتهجير والوقوف ضد ازدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي موقف الأردن من المجازر المرتكبة بحق المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل الصمت الدولي المستمر تجاه الجرائم كافة.-(بترا)

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