حرب الكراهية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لم يصل اليمين الإسرائيلي المتطرف والمتعصب إلى السلطة إلا عبر صناديق انتخاب حقيقية "وديمقراطية فعلا للأسف" عبرت تماما عن المزاج العام الإسرائيلي، فالأغلبية التي تراكمت منذ سنوات طويلة هي التي اختارت كل تلك الحكومات التي خنقت العملية السلمية وخنقت شعبا كاملا تحت الاحتلال، ومع كل وقت يمضي كان الإسرائيليون يجنحون للتطرف حتى وصلوا مع حكومة من المجانين إلى أقصى هذا التطرف.
ماذا يمكن أن يتوقع الإسرائيليون وهم يمارسون ديمقراطيتهم عبر صناديق الاقتراع لانتخاب مجموعة قتلة متطرفين؟
المزاج العام الفلسطيني أيضا له ردة فعله.
لم يجد هذا المزاج المضطهد والمحكوم بالقمع والاحتلال والحصار والتجويع والإذلال قنوات ديمقراطية لينتخب فيها من يمثله أمام الاحتلال، وبقي يكبر ويجنح أيضا نحو اليمين ويكفر بالتراكمية ذاتها بكل أمل بحل سلمي أمام عملية ابتلاع دموية وتصفية إنسانية وسياسية لكل طموحاته المشروعة، ولأن صناديق الاقتراع لم تكن موجودة بقرارات السلطة التي فقدت شرعيتها، ولأن القمع لم يتوقف والتصفية بقيت مستمرة فإن اول بديهيات الحق الإنساني بالوجود وجدت طريقها بانفجار الغضب والمقاومة.
حماس فكرة أنشأها الاحتلال. وغذاها اليأس والقهر. ويمكن ان ندخل بجدل طويل حول برنامجها السياسي في الإدارة والحكم، لكنه جدل يتطلب ظروفا طبيعية لرفضه، اما الفلسطيني الذي فقد كل أمل في أي جنة عيش على الأرض التي تضيق عليه "حرفيا" فإنه وامام كل هذا اليأس والقهر سيبحث عن حلول المقاومة والخطاب الديني الذي تحمله حماس "ويحملها" يقدم له الجنة الموعودة في السماء.
ببساطة.. حماس الفكرة توسعت لتصبح مقاومة تواجه فكرة صهيونية يمينية متغطرسة أعلن رموزها وقادتها المتطرفون وهم في السلطة الرسمية عن احتقارهم لكل فلسطيني بلا استثناء. وهذا يجعل الفلسطيني تحت كل غطرسة الاحتلال والإقصاء يتحول من مشروع حياة لا يراه، إلى ما يراه مشروع استشهاد.
وصلنا نهاية الطريق، لكن في هذا العالم الذي نعيشه وسياقاته التاريخية فكل نهاية طريق هي بداية طريق آخر، وما نحن فيه اليوم مفترق طرق كل طريق فيه له نهاياته كذلك.
في السابع من أكتوبر، كان موعد تفجر الكراهية المتبادلة، تلك التي تغذت على التطرف والإقصاء والنبذ المتراكم عبر سنوات وعناصره المغذية كانت مؤسسة على احتلال يتوسع بالقوة العسكرية والاستيطان، وسلطة حكم ذاتي تحولت إلى ذراع أمنية تساعد الاحتلال نفسه وفقد صفته الأساسية كشريك في سلام لم يعد موجودا، ويأس ظل "يبقى ويتمدد" عند شعب محاصر في الضفة وقطاع غزة، القطاع الذي طالما حلمت إسرائيل أن يبتلعه البحر! أي إبادة أبشع من تلك؟
نهاية الطريق التي نراها الآن، خلفها عدة طرق واحد منها فقط يمكن أن يوقف العنف. والمقاومة – أي مقاومة- في منطقها الفيزيائي تتوقف فقط حين لا تجد تلك القوة الضارية التي عليها ان تقاومها.
لقد خلقت الكراهية المجبولة بالقهر واليأس والدم المسفوح حالة جديدة ونوعية من مشاريع الانتقام المؤجل، وتعطيل كل ذلك لا يأتي بدون أمل حقيقي للشعب الفلسطيني، والعالم كله يجب أن يقنع الفلسطينيين من جديد وبجهود مضاعفة أن الأمل حقيقي جدا هذه المرة، وعلى أرض الواقع بعيدا عن الإنشاء، فإن المحاكمات الدولية لجرائم الحرب لن تقضي على حس الانتقام لكنها ستعطله ولو نسبيا بما يجعل "إدارة الكراهية" فيما بعد ممكنة وواقعية.
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