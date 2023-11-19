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حرب الكراهية

11/19/2023 2:22:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






لم يصل اليمين الإسرائيلي المتطرف والمتعصب إلى السلطة إلا عبر صناديق انتخاب حقيقية "وديمقراطية فعلا للأسف" عبرت تماما عن المزاج العام الإسرائيلي، فالأغلبية التي تراكمت منذ سنوات طويلة هي التي اختارت كل تلك الحكومات التي خنقت العملية السلمية وخنقت شعبا كاملا تحت الاحتلال، ومع كل وقت يمضي كان الإسرائيليون يجنحون للتطرف حتى وصلوا مع حكومة من المجانين إلى أقصى هذا التطرف.
ماذا يمكن أن يتوقع الإسرائيليون وهم يمارسون ديمقراطيتهم عبر صناديق الاقتراع لانتخاب مجموعة قتلة متطرفين؟
المزاج العام الفلسطيني أيضا له ردة فعله.
لم يجد هذا المزاج المضطهد والمحكوم بالقمع والاحتلال والحصار والتجويع والإذلال قنوات ديمقراطية لينتخب فيها من يمثله أمام الاحتلال، وبقي يكبر ويجنح أيضا نحو اليمين ويكفر بالتراكمية ذاتها بكل أمل بحل سلمي أمام عملية ابتلاع دموية وتصفية إنسانية وسياسية لكل طموحاته المشروعة، ولأن صناديق الاقتراع لم تكن موجودة بقرارات السلطة التي فقدت شرعيتها، ولأن القمع لم يتوقف والتصفية بقيت مستمرة فإن اول بديهيات الحق الإنساني بالوجود وجدت طريقها بانفجار الغضب والمقاومة.
حماس فكرة أنشأها الاحتلال. وغذاها اليأس والقهر. ويمكن ان ندخل بجدل طويل حول برنامجها السياسي في الإدارة والحكم، لكنه جدل يتطلب ظروفا طبيعية لرفضه، اما الفلسطيني الذي فقد كل أمل في أي جنة عيش على الأرض التي تضيق عليه "حرفيا" فإنه وامام كل هذا اليأس والقهر سيبحث عن حلول المقاومة والخطاب الديني الذي تحمله حماس "ويحملها" يقدم له الجنة الموعودة في السماء.
ببساطة.. حماس الفكرة توسعت لتصبح مقاومة تواجه فكرة صهيونية يمينية متغطرسة أعلن رموزها وقادتها المتطرفون وهم في السلطة الرسمية عن احتقارهم لكل فلسطيني بلا استثناء. وهذا يجعل الفلسطيني تحت كل غطرسة الاحتلال والإقصاء يتحول من مشروع حياة لا يراه، إلى ما يراه مشروع استشهاد.
وصلنا نهاية الطريق، لكن في هذا العالم الذي نعيشه وسياقاته التاريخية فكل نهاية طريق هي بداية طريق آخر، وما نحن فيه اليوم مفترق طرق كل طريق فيه له نهاياته كذلك.
في السابع من أكتوبر، كان موعد تفجر الكراهية المتبادلة، تلك التي تغذت على التطرف والإقصاء والنبذ المتراكم عبر سنوات وعناصره المغذية كانت مؤسسة على احتلال يتوسع بالقوة العسكرية والاستيطان، وسلطة حكم ذاتي تحولت إلى ذراع أمنية تساعد الاحتلال نفسه وفقد صفته الأساسية كشريك في سلام لم يعد موجودا، ويأس ظل "يبقى ويتمدد" عند شعب محاصر في الضفة وقطاع غزة، القطاع الذي طالما حلمت إسرائيل أن يبتلعه البحر! أي إبادة أبشع من تلك؟
نهاية الطريق التي نراها الآن، خلفها عدة طرق واحد منها فقط يمكن أن يوقف العنف. والمقاومة – أي مقاومة- في منطقها الفيزيائي تتوقف فقط حين لا تجد تلك القوة الضارية التي عليها ان تقاومها.
لقد خلقت الكراهية المجبولة بالقهر واليأس والدم المسفوح حالة جديدة ونوعية من مشاريع الانتقام المؤجل، وتعطيل كل ذلك لا يأتي بدون أمل حقيقي للشعب الفلسطيني، والعالم كله يجب أن يقنع الفلسطينيين من جديد وبجهود مضاعفة أن الأمل حقيقي جدا هذه المرة، وعلى أرض الواقع بعيدا عن الإنشاء، فإن المحاكمات الدولية لجرائم الحرب لن تقضي على حس الانتقام لكنها ستعطله ولو نسبيا بما يجعل "إدارة الكراهية" فيما بعد ممكنة وواقعية.

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