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إعادة تقييم الموقف

11/19/2023 2:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بالنسبة لنا في الأردن، نحن نتعامل مع تطورات تم التحذير منها قبل وقوعها، وجميعنا نتذكر المعادلة التي وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منذ عدة سنوات، وقبل بضعة أسابيع من تفجر الصراع يوم السابع من أكتوبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي كل المباحثات التي أجراها مع قادة الدول العربية والأجنبية، وأكد عليها في خضم نارها المشتعلة في غزة والضفة الغربية وعلى الحدود الشمالية مع لبنان خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض، تلك المعادلة القائمة على أن استمرار إسرائيل في تحديها لقرارات الشرعية الدولية بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وممارساتها الاستيطانية والتهويدية والإجرامية اليومية ستؤدي حتما إلى انفجار الأوضاع ، مع احتمال تدحرجها نحو حرب إقليمية وحتى عالمية.
إلى ما قبل السابع من أكتوبر كان جلالة الملك يخاطب دول العالم وخاصة الإدارة الأميركية وحلفائها الأوروبيين على خلفية الفكرة السائدة حول شرق أوسط جديد يمكن أن تكون فيه إسرائيل ضمن معادلة التوازنات الإقليمية شريكا في مشروعات التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، والذي تم في إطاره مسلسل التطبيع بينها وبين عدد من الدول العربية، فكان يؤكد بشكل قاطع أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم على هذا الصعيد بالالتفاف على تلك الحقوق، وأن حل الدولتين، أي الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس هو الحل الأمثل الذي يمكن الحديث بعد تحقيقة عن إمكانية صياغة رؤية لشرق أوسط جديد أو مختلف!
ورغما عن كل هذا الوضوح في شرح تلك المعادلة كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن الأخبار السارة، ويشرح كيف سيكون مستقبل المنطقة، وكيف ستكون إسرائيل مركز الاستقطاب فيها، والآن وبعد أن رأى العالم كله حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وعمليات القتل والاعتقال والتعذيب في مدن الضفة الغربية هل يمكن الحديث مرة أخرى عن نقطة التقاء من أي نوع بين دول المنطقة وإسرائيل؟!
من المنطقي أن يعيد بلد مثل الأردن لا يفصله أي شيء عن قضية الشعب الفلسطيني تقييم الموقف على ضوء تلك التطورات الكارثية، وعلى إثر التلميح بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وضمن عملية التقييم هذه تمت إحالة جميع الاتفاقيات الموقعة بيننا وبين إسرائيل إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لإعادة النظر فيها، كذلك جاء تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول عدم إمكانية جلوس وزير أردني إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاقية الطاقة والمياه أو أي اتفاقية غيرها أقرب ما يكون بخلاصة لتقييم فوري مبني على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بأبشع ما عرفه التاريخ الحديث تقف الآن كحد فاصل بين الممكن والمستحيل، وأن الوضع ما بعد غزة بحاجة إلى مراجعة شاملة وربما حاسمة.
عملية التقييم وإعادة التقييم لا بد أن تستند حتما إلى موقف قوي، وقدرة الأردن على القيام بعمليات على هذا المستوى من التفكير الإستراتيجي لا تأتي عبثا، وإنما هي مرتبطة أساسا بفكر جلالة الملك، ونظرته الدقيقة للواقع، ولاحتمالات المستقبل القريب والبعيد، بما في ذلك التحديات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأردن، وكيفية مواجهتها أو التعامل معها دون هامش لو صغير للخطأ.
نحن لا نخدع أنفسنا أبدا، نحن على يقين بأن موقف الأردن قوي ومحسوب بدقة تامة، وأنه في معايير التوازنات الإقليمية قد مارس ويمارس دورا فاعلا وضاغطا ليس من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وايصال المساعدات وغير ذلك من العوامل الإنسانية الأخرى وحسب، بل من أجل المراجعة الكبرى التي سيتم على أساسها وضع الأمور في نصابها، وفي اعتقادي أننا بدأنا نعد لتلك المرحلة ضمن عملية إعادة تقييم شاملة للموقف بكل أبعاده ما ظهر منه حتى الآن، وما لم يظهر بعد!

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