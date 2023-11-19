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إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

11/19/2023 2:22:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









لعل ما يجري في فلسطين منذ أكثر من سبعة عقود، مع الشعب الفلسطيني مثال فاضح على ما يسمى المعايير المزدوجة التي يمارسها المجتمع الدولي وبعض مكوناته في تعاملها مع حقوق الانسان.
المواقف السياسية للدول الغربية الكبرى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وعشرات جرائم الحرب الواضحة التي ارتكبها وما يزال في قطاع غزة، وتنكر هذه الدول لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال، أعادت النقاش حيال مدى احترام المجتمع الدولي لمنظومة حقوق الإنسان ككلّ متكامل، بعيدا عن المصالح السياسية لهذه الدول.
وليس أدلّ على ذلك من ما يجري منذ ستة أسابيع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل المجازر القصدية ضد المدنيين، والتهجير القسري، وقصف المدارس والمستشفيات واحتلالها، وحصار المدنيين، وتجويعهم وتعطيشهم.
أضف إلى ذلك تصريحات قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تنزع الإنسانية عن الفلسطينيين، من مثل تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي بأن الفلسطينيين حيوانات بشرية، وسيتم التعامل معهم وفقا لذلك، ودعوة أكثر من وزير إسرائيلي لتهجير فلسطينيي غزة والضفة الغربية. ودعوة أحدهم لوضع استخدام قنبلة نووية أحد الخيارات للقضاء على الفلسطينيين في غزة.
إن تطور مبادئ حقوق الإنسان، وانتقالها من أطر أخلاقية مجردة، إلى التزامات قانونية دولية، تعد رحلة طويلة ومعقدة تتشابك بعمق مع السياقات السياسية وديناميات القوة المتغيرة في التاريخ العالمي. وقد شهد هذا التحول، الذي اتسم بالحروب والثورات، ظهور العديد من الحقوق الأساسية، من بينها مبدأ حق تقرير المصير.
إن حق الناس في تحديد وضعهم السياسي والسعي لتحقيق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية معترف به في القانون الدولي، ولكنه غالبا ما يواجه تحديات، وبخاصة في السيناريوهات التي تنطوي على الاحتلال والاستعمار.
وأحد أكثر النضالات وضوحا واستمرارية من أجل تقرير المصير هو ما شهدته فلسطين لعقود.. ظل الشعب الفلسطيني يصارع الاحتلال الاسرائيلي، وكانت تطلعاته إلى إقامة دولته تُحبَط باستمرار. ولا يسلط هذا الوضع الضوء على التعقيدات الكامنة في إعمال الحق في تقرير المصير فحسب، بل يثير أيضا تساؤلات حول فعالية والتزام النظام العالمي لحقوق الإنسان في تلبية احتياجات السكان الخاضعين للاحتلال.
وعلى الرغم من ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد صراحة على حق تقرير المصير ومنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمَرة، فإن الإنفاذ العملي لهذه الحقوق يتم عرقلته بشكل مستمر في حالة فلسطين.
عديدة هي القرارات الدولية التي تضمن للشعوب حق تقرير المصير وحق مقاومة المستعمر والمحتل بكافة السبل، بما في ذلك الكفاح المسلح. منها على سبيل المثال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأعوام 1960 و1970 و1974.
وهنالك قرارات للأمم المتحدة تضمن للشعب الفلسطيني بخاصة العمل على استعادة حقوقه بكافة الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي من ضمنها الكفاح المسلح – قرار الجمعية العمومية رقم (3236) لعام 1974.
ومع ذلك، فإن هذا الافتقار إلى التنفيذ العملي ليس مجرد مسألة رقابة قانونية أو جمودا بيروقراطيا. وإنما يرتبط ارتباطًا وثيقا بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الكبرى التي غالبا ما تمارس تأثيرا كبيرا على المجتمع الدولي. وكثيراً ما تعطي هذه القوى، من خلال قراراتها وأفعالها، الأولوية لمصالحها الاستراتيجية، التي يمكن أن تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. والنتيجة هي تراجع ملحوظ في اهتمام المجتمع الدولي وتدخله في المسائل المتعلقة بتقرير المصير ومقاومة الاحتلال، وبخاصة عندما لا تتوافق هذه القضايا مع مصالح هذه الدول ذات النفوذ.
وقد دأبت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان العالمية والإقليمية ومنها ((هيومن رايتس ووتش)) ومنظمة العفو الدولية (أمنستي) على تسليط الضوء على المعايير المزدوجة التي يتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بحالات الاحتلال والاستعمار. وكثيراً ما تكشف تقاريرهم المستفيضة عن نمط من الاهتمام والإجراءات الانتقائية على أساس المصالح الاستراتيجية بدل الالتزام الثابت بمبادئ حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، فإن استخدام مبادئ حقوق الإنسان كأدوات لتحقيق المصالح السياسية من قبل الدول الكبرى يشكل جانباً متكرراً ومثيراً للقلق في العلاقات الدولية. إذ تدافع هذه الدول عن حقوق الإنسان بطريقة انتقائية، فتركز على الانتهاكات التي تخدم مصالحها وتتجاهل الآخرين. وهذا النهج الانتقائي لا يقوض مصداقية الدفاع عن حقوق الإنسان فقط، وإنما يؤدي إلى تآكل سلامة نظام حقوق الإنسان ككل.
استعادة حق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ليس مجرد التزام قانوني أو أخلاقي. إنه اختبار حاسم لارادة المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان باعتبارها نظاما متكاملا وشاملا. والتطبيق المتسق وغير المتحيز لمبادئ حقوق الإنسان ضروري للحفاظ على شرعية وفعالية هذا النظام. ومع استمرار العالم في التنقل بين حقائق سياسية معقدة، فمن الضروري إعادة التأكيد على هذه المبادئ الأساسية وتعزيزها، وضمان تطبيقها المنصف والعادل على جميع الشعوب، بغض النظر عن المصالح الجيوسياسية القائمة.

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