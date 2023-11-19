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الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

11/19/2023 2:22:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يمضي موقف الدولة الأردنية قدما في مواجهة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فلا خطوط حمراء ما دامت الآلة العسكرية مستمرة في مذابحها في غزة، والضفة الغربية.
لا يضع الأردن كل أوراقه على الطاولة مرة واحدة، وتتخذ أقواله وأفعاله طريقها للتصعيد المدروس، وربما يعكس ما قاله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشجاع، أيمن الصفدي، المسار السياسي، والدبلوماسي للأردن في التعامل مع أوسع حرب همجية على شعب أعزل في التاريخ.
الصفدي أعلن عبر قناة الجزيرة أن الأردن لن يوقع اتفاقية الكهرباء مقابل الماء مع الاحتلال الإسرائيلي، فكيف لوزير أن يجلس ليوقع في ظل هذه الحرب التي لا تُبقي ولا تذر، وكيف لعمّان أن تثق بعدو يقطع الماء والكهرباء، ويقصف المستشفيات، والمدارس في قطاع غزة، ويُهدد بعض قادته بإلقاء قنبلة نووية؟
ويذهب الوزير الصفدي ليؤكد أن اتفاقية السلام وثيقة موجودة على الرف يعلوها الغبار، وهذا إعلان سياسي غير مباشر عن وفاتها، وانتهاء العمل بها.
تتحرك الدولة الأردنية في سياق نسق متكامل ومتصاعد، فرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أوعز للجنة القانونية - في خطاب شديد اللهجة- المباشرة في مراجعة كل المعاهدات والاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وهذا التوجه بغض النظر عن النتائج التي سيسفر عنها تضع كل العلاقات في مهب الريح.
موقف الدولة الأردنية يتناغم مع نبض الشارع الذي يطمح بمواقف تتجاوز خطابات التنديد، ويريد إلغاء معاهدة وادي عربة، وكل الاتفاقيات اللاحقة وأولها اتفاقية الغاز، ولا تتصادم الحكومة مع هذه المطالب الشعبية، وفي الاجتماعات المغلقة تبقي كل الخطوط مفتوحة لأي موقف، أو اجراء.
اللاءات السياسية الأردنية الرافضة لكل التوجهات العسكرية والسياسية الإسرائيلية كانت حاضرة في اللقاء المغلق وغير المخصص للنشر لرئيس الوزراء الدكتور، بشر الخصاونة، مع الصحفيين.
الأردن يؤكد أنه لن يتعامل مع التهجير القسري، أو تقطيع غزة، أو فصلها، ولن يشارك في سيناريوهات سياسية لما بعد العدوان على غزة، وأكثر من ذلك يعتبر بعض الإجراءات إعلان حرب ضده، لن يقف مكتوف الأيدي حيالها، وسيتصدى لها.
القرارات الأردنية أزعجت قيادة الاحتلال الإسرائيلي، ولهذا كان الرد على رفض توقيع اتفاقية الكهرباء مقابل الماء بالتلويح بالمخاطر التي ستواجه عمّان ومنها العطش، وعلينا هنا ألا ننسى استهداف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، وإصابة 7 من كوادره بأنها رسائل تحذير مباشرة بعد أن كان سلاح الجو في القوات المسلحة ((الجيش العربي)) الوحيد الذي كسر حظر إرسال المساعدات الطبية، ولم ينتظر موافقة، أو إذنا إسرائيليا.
يضع الاحتلال سيناريوهات لما بعد غزة، ولما بعد حماس، وأحسنت جريدة الغد حين وضعت ((مانشيت)) لها باللغة العبرية يعكس السؤال المطروح ليصبح ماذا بعد إسرائيل؟ فرغم التدمير الواسع الذي أوقعه العدوان الإسرائيلي في غزة، فإن اهدافه السياسية والعسكرية لم تنجز، أو تتحقق كما يرغب، فالمقاومة صامدة، وقيادة الصف الأول لحماس لم تقتل، أو تعتقل، والأسرى ما يزالون في حوزة حماس، والفصائل الفلسطينية الأخرى، والراوية الإسرائيلية تتآكل، والتضامن في كل العالم مع عدالة القضية الفلسطينية يكتسح، وجرائم الاحتلال بدأت تكشفها الصحافة الإسرائيلية، وآخرها أن الطائرات الإسرائيلية هي من قتلت الكثير من المدنيين الإسرائيليين يوم هجوم حماس في 7 أكتوبر، وحتى الدول الغربية الشريكة، والمتواطئة مع الاحتلال ما عادت قادرة على السكوت على ما تفعله إسرائيل، والأهم أنه في اليوم الذي سيتوقف فيه العدوان سيُزج نتنياهو وعصابته في السجن، وسينتهي مستقبلهم السياسي إلى الأبد.
يتحرك الأردن لتصليب الموقف العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويقود وزير الخارجية الصفدي هذا الحراك الإقليمي والدولي، ويقدم خطابا جسورا، وسردية في مواجهة الأكاذيب الإسرائيلية، حتى ذهب للقول إن ((حماس فكرة، والفكرة لا تموت))، لتبديد الأوهام الصهيونية بقدرتها على اقتلاع روح المقاومة عند الشعب الفلسطيني.
المواقف الأردنية مفتوحة على كل الاتجاهات، وكل يوم يمضي في العدوان، يصبح فيه ترميم العلاقات مع إسرائيل مستحيلا، فعقارب الساعة لن تعود للوراء، والدم الفلسطيني لن يذهب هدرا.

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