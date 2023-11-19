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كفاكم كذبا

11/19/2023 2:22:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تقتحم إسرائيل المستشفيات، تصمت الدول الغربية، يرتكب كيان الاحتلال مجاز في مدارس اممية تابعة للأمم المتحدة، تصمت حكومات الغرب، يقتل الاطفال الخدج والرضع، يصمت رؤساء دول العالم، يصل عدد الشهداء لأكثر من 16 ألف شهيد، تكتفي دول العالم بالنظر عبر شاشات التلفاز، ويلوذون بالصمت، يحاصر أكثر من 2 ونصف مليون نسمة في سجن كبير على مدار 17 عاما، وتقطع عنهم سبل الحياة والغذاء والوقود، ويتركون للموت جوعا، يصمت زعماء الغرب الاعور ويكتفون بالمتابعة.
وعندما يخرج من بين اولئك الثكلى جراء فقدان احبائهم ليقولوا كفى ويبعدوا اليد التي تريد قتلهم، وشرب الأنخاب على جثمان عائلته، يخرج علينا رؤساء دول غربية لإدانة الضحية ومناصرة الجلاد!!، فيصبح المحتل الرافض لكل القرارات الدولية على مدار سنين ضحية يتوجب مناصرته، ويهرع رؤساء دول غربية لمناصرة المحتل والشد على يد القاتل والجلاد، فأي عور تمارسون ولأي شطط تذهبون، واي انفصام تريدون ان تقودوا العالم اليه.
كفاكم كذبا، كفاكم تدليسا، فكل مرافعاتهم عن حقوق الانسان ذهبت واختفت وتلاشت امام مجازر غزة التي يرتكبها النازي الصهيوني ضد شعب بأكمله، وكل ادعائكم حول حقوق الطفل والمرأة والعمل والجندر والبيئة والسلام والعدالة والمساواة والشفافية وحق التعبير والحياد دستم عليها عند أول منعطف حقيقي.
كفاكم كذبا، فقد كشف عوركم، وظهرت سوءاتكم، وتعرت مواقفكم، وسقطت اقنعتكم، وبانت حقيقة وجوهكم المتلونة، فأنتم شركاء في الجريمة، وأياديكم ملطخة بدماء اطفال ونساء غزة، كما يد القتلة الصهاينة.
كفاكم كذبا، فلن نقبل منكم بعد اليوم أي كلام وتنظير عن حقوق الانسان، فهذا الحق انتم لا تعرفونه، لا تحدثونا عن حقوق الطفل والمرأة، فتلك شعارات زائفة وكاذبة لا أصل لها عندكم، لا تحدثونا عن حرية التعبير والحياد في الاعلام، وحقوق العمال، فنحن ايها الزائفون نعرف تلك الحقوق اكثر منكم عشرات المرات، فبعد اليوم لا نريد الاستماع لمحاضراتكم او استقبال مؤسساتكم الكاذبة، نحن ايها الزائفون نعرف مع حقوق الانسان اكثر منكم، وسندافع عن حقوقنا كما تدافعون عن حقوق الكيان الفاشي.
كفاكم كذبا، فأنتم من داخلكم تعرفون أن الاحتلال زائل والمقاومة لا تموت، وحق الشعوب بمقاومة محتلة ساندته الشرائع الدولية والقرارات الاممية، ورغم ذلك تدينون المقاوم وتناصرون المحتل.
نحن ايها الكاذبون لم نذهب لقتل أحد في مدنهم الآمنة وانما اولئك جاءوا الينا وسكنوا ديارنا بعد ان قتلوا سكان البلاد الاصليين وهجروا من تبقى منهم، نحن أيا انتم انسانيون اكثر منكم، ولا نمتلك مساحيق تجميل نلون بها مواقفنا.
كفاكم كذبا، وكفاكم وهما وتدليسا ودجلا، لن نسمع منكم بعد اليوم أكاذيب انتم اخترعتموها، فنحن نرى بأم العين كيف ترددون أكاذيب صهيونية حول قتل اطفال تعرفون كذبها، فكيف تريدون منا تصديق روايتكم عن محارق وابادة انتم من تحدثتم بها للعالم ودافعتم عن حقيقتها، كيف تريدون منا تصديق محارق لم نرها، ونحن في نفس الوقت نراكم تنكرون مجازر شاهدناها بأم العين في بث حي ومباشر عبر شاشات التلفاز، أنتم من دافعتم عن اقتحام المستشفيات بحجة وجود مقاومين فيها وعندما ظهرت الكذبة تصمتون، فكيف تريدون منا تصديق محرقة انتم ابلغتم عنها ونحن نرى كذبكم جهارا نهارا كل يوم في غزة، فالتاريخ يكتبه المنتصرون فلا تتحدثوا لنا بعد اليوم عن مجاوز هتلر وديكتاتورية ستالين، فالأحرى ان تكتبوا عن ابادتكم للهنود الحمر في اميركا، وتهجيركم لمواطني ايرلندا واستعماركم لأرضها، ومجازركم ضد من يخالفكم في الرأي والمعتقد، ام تراكم نسيتم او تناسيتم، فكفاكم كذبا، كفاكم تدليسا على شعوبكم الحية التي خرجت في الميادين تدين مواقفكم وتعري وجوهكم.

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