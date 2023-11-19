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إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

11/19/2023 2:22:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ألمح الأميركيون والإسرائيليون مرارا الى دور محتمل لسلطة اوسلو في غزة، وهذا السيناريو تدفقت في وجهه كل نقاط الضعف التي يمكن توقعها من ناحية تحليلية.
ابرز هذه النقاط ما يتعلق بعدم قبول الفلسطينيين في غزة لحكم السلطة، حتى لو كانت هي الحل للمأساة التي يعيشونها، خصوصا، ان هناك ثأرات نائمة بعد حكم حماس لغزة عام 2007، وستعود للتصفية، مما سيولد ردود فعل واسعة في المجتمع الغزي الذي تتجذر فيه القبلية مثل بقية العرب، إضافة الى التباينات السياسية الحادة، ووجود تيار شعبي ما يزال مع المقاومة، وبعضه منظم سرا، او على تعاطف بدرجة ما مع المقاومة، او أنه سيرى في عناصر السلطة، وسيلة اسرائيلية لحكم القطاع، إضافة الى ان السلطة ذاته سوف تتجنب حكم القطاع الذي تم شطب الحياة فيه، فهو بلا بنى تحتية ولا مدارس ولا مستشفيات ولا اقتصاد ولا وقود، ولايمكن للسلطة ان تذهب لحكمه دون تصور سياسي اوسع يخص الدولة الفلسطينية، ودون وجود مال غزير، ومشروع اعمار تتراوح تقديراته بعشرات المليارات، حتى الآن، لإعادة بناء مئات آلاف الوحدات السكنية التي تدمرت كليا، او جزئيا.
وبالطبع الكل يعرف ان العملية لم تتوقف حتى الآن، بما يعني زيادة الكلفة الاجتماعية والاقتصادية في وقت لاحق، من العدوان الاسرائيلي الاجرامي على قطاع غزة.
ذات الاميركيين والاسرائيليين تنبهوا لاحقا الى استحالة حكم السلطة لقطاع غزة، بل ان مراكز القرار الاسرائيلية ادركت ان اعادة القطاع لحكم الفلسطينيين، وتحديدا السلطة، يعني عودة السلطة للمطالبة بعودة لمفاوضات السلام، واقامة الدولة الفلسطينية، ما دامت العمليات قد انتهت، ولم تعد هناك جهات تعترض على اي حل سياسي، وهذا يفسر تصريحات الاميركان والاسرائيليين ان القطاع قد يعاد الى السلطة، لكن ليس بشكلها الحالي، فهي بحاجة الى اصلاحات، وقد تتحول رئاستها الحالية إلى مظلة شكلية، لصالح ترتيبات جديدة، وهذا التدرج والتقلب والاضطراب الاسرائيلي في الوصفات، يعني بشكل واضح ان اسرائيل لا تعرف ماذا تفعل في مصير القطاع بعد الحرب، ولا كيفية شكل اليوم الاول، للقطاع بعد الحرب؟.
لو قمنا بسحب كل هذه الاستخلاصات على الضفة الغربية، والعدوان الاسرائيلي اليوم، على مدن الضفة الغربية، ومخيماتها، وحالة التدرج الفلسطينية في رد الفعل، وردود الفعل الاسرائيلية، واحتمالات التورط في جرائم في القدس، وبحق المسجد الاقصى تحديدا، فإن انفجار الوضع داخل الضفة الغربية بشكل واسع يبدو واردا جدا، والنتيجة تقول هنا ان اسرائيل ستجد نفسها نهاية المطاف امام سيناريو اخطر في الضفة، قد يوصلها الى ذات السؤال حول من سيحكم الضفة الغربية وبأي عنوان، مما يعني ان كل مشروع السلطة بالمعيار الاسرائيلي قيد الفك واعادة التركيب.
وسط كل هذه السيناريوهات، بدأ الاسرائيليون بعزف نغمة قديمة، اي اعادة قطاع غزة لحكم مصر، واعادة ما تبقى من الضفة الغربية لحكم الاردن، وهذه مشاريع قديمة، والكل يعرفها، والكل قاومها ورفضها، بل ان ذات مشروع السلطة في تأسيسه جاء للحديث عن دولة فلسطينية متصلة تدمج قطاع غزة بالضفة، لكن اسرائيل وعبر نفوذها لدى واشنطن، قد تجد الحل اعادة دمج غزة والضفة الغربية مع دولتين قائمتين، في ظل روابط سياسية واجتماعية تاريخية كانت قائمة وما تزال، وهذا السيناريو اقل كلفة على الاحتلال، ويحول مشكلة الفلسطينيين من مشكلة قيام دولتهم الى مشكلة سكان بحاجة فقط الى حواضن سياسية وامنية ترعى شؤونهم اليومية، وكل الخشية هنا ان الاحتلال سيدفع نهاية المطاف نحو هذا الحل، اذا انتصر في هذه الحرب، وهو امر غير ثابت حتى الآن.
هذه ليست اثارة للمخاوف، وتصنيعا متعمدا للذعر، لكن يقال هنا بكل صراحة ان كل الاحتمالات واردة امام عدو يبحث عن حلول للنجاة، وقد لا يجد حلا سوى اعادة تصدير ازماته الى دول جوار فلسطين، سواء عبر الحديث عن قصص التهجير، او دعوة هذه الدول للحكم مباشرة في ارض جوارها الجعرافي، وجميعها حلول سيئة جدا، ومرفوضة، لاعتبارات مختلفة.
نحن نعبر توقيتا حساسا، وهذه ليست حربا عادية، هذه حرب تقود كل فلسطين والمنطقة الى شكل جديد، في ظل ما نراه من مخاطر وكلف ومواجهات ودم وضحايا ابرياء.

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