بعد تكسيرهما جهاز بصمة.. القبض على موظفين في بلدية الزرقاء وتحويلهما للمدعي العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ألقى العاملون في بحث جنائي الزرقاء القبض على
موظفين قاما بتكسير جهاز بصمة وسرقة "راوتر نت" وتوصيلاته من مكتب تابع
لبلدية الزرقاء في مجمع الأمير راشد.
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إن
الموظفين قاما بتكسير جهاز بصمة الدوام وسرقة "راوتر نت" وتوصيلاته من مكتب دوامهم
ولاذا بالفرار.
وأضاف المومني أنه تم تبليغ البحث الجنائي
بالواقعة وعلى الفور قامت مجموعاتهم بالتحرك إلى الموقع ورفع البصمات وإلقاء القبض
عليهم لتحويلهم إلى المدعي العام.
وبين أنه تم إيقاف الموظفين عن العمل حتى صدور
قرار قضائي بهم.
وأكد المومني أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء
قانوني بحق كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات البلدية.
MENAFN19112023000072011014ID1107453831
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.