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بعد تكسيرهما جهاز بصمة.. القبض على موظفين في بلدية الزرقاء وتحويلهما للمدعي العام

11/19/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ألقى العاملون في بحث جنائي الزرقاء القبض على موظفين قاما بتكسير جهاز بصمة وسرقة "راوتر نت" وتوصيلاته من مكتب تابع لبلدية الزرقاء في مجمع الأمير راشد.

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إن الموظفين قاما بتكسير جهاز بصمة الدوام وسرقة "راوتر نت" وتوصيلاته من مكتب دوامهم ولاذا بالفرار.

وأضاف المومني أنه تم تبليغ البحث الجنائي بالواقعة وعلى الفور قامت مجموعاتهم بالتحرك إلى الموقع ورفع البصمات وإلقاء القبض عليهم لتحويلهم إلى المدعي العام.

وبين أنه تم إيقاف الموظفين عن العمل حتى صدور قرار قضائي بهم.

وأكد المومني أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء قانوني بحق كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات البلدية.

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