الأشغال تستعد لإنهاء مشروع إعادة تأهيل طريق رأس النقب - الحميمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة-
تستعد وزارة الأشغال العامة والإسكان
لإنهاء الأعمال في مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من رأس النقب إلى منطقة
الحميمة.
ويقع المشروع على امتداد الطريق الصحراوي نحو
مدينة العقبة بطول (17) كلم تقريبا وبكلفة إجمالية بلغت نحو 14.5 مليون دينار.
وتشمل الأعمال توسعة المسارب القائمة لتصبح
ثلاثة مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من
عمان باتجاه العقبة وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية وبمقطع عرضي مشابه لما
تم تنفيذه في مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال
على مشروع إعادة تأهيل المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال
العامة والإسكان عمر المحارمة إن هذا المشروع امتداد لمشروع الطريق الصحراوي الذي
نفذته وزارة الأشغال بطول 230 كلم من جسر مطار الملكة علياء إلى منطقة المريغة.
وأضاف المحارمة أن هذا المشروع على طريق دولي
حيوي وأساسي يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتنموي وقطاعات مهمة كالنقل
والسياحة، من خلال ربط محافظات المملكة بميناء العقبة.
وبين أن وزارة الأشغال وضعت أجزاء أخرى من هذا
الطريق على سلم أولوياتها لتنفيذ أعمال صيانة لضمان ديمومة الطريق والحفاظ عليه.
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