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خطة لإجلاء المواطنين القاطنين بالقرب من الأودية في إربد

11/19/2023 2:20:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال محافظ إربد رضوان العتوم إن الجهات المعنية المشكلة في خطة الطوارئ (صحة، أشغال، سلطة وادي الأردن، مجلس الخدمات، تنمية اجتماعية، شؤون بلدية، كهرباء، مياه) ستقوم بإجلاء المواطنين القاطنين بالقرب من الأودية وأماكن تشكل السيول.

وأكد العتوم خلال اجتماعه في مبنى متصرفية لواء الأغوار الشمالية، ضرورة تضافر الجهود الجماعية وأن يكون هنالك جهود وطنية متكاملة من الجهات كافة ذات العلاقة بهدف المتابعة العملية والفنية، خصوصاً أثناء المنخفضات.

وشدد على ضرورة قيام سلطة وادي الأردن والأشغال والبلديات بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للعبارات وتقليم الأشجار الواقعة على أسلاك الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الزراعة وشركة الكهرباء، وتحديد المواقع الخطرة أو الساخنة ومعالجتها أولاً بأول، وذلك من خلال عمل مصدات وحفائر ترابية ترسيبية على مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول، والتأكد من جريان وتصريف المياه دون وجود أي عوائق وربط القريب منها مع بعضها البعض بهدف التخفيف من سرعة تدفق المياه وترسيب أية صخور كبيرة مرافقة لهذه السيول في الحفائر وتوجيهها للاستفادة منها في عمليات الحصاد المائي.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الدوائر وتعزيز الكوادر الفنية المختصة والآليات عند الحاجة ودون تأخير؛ لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وطلب من جميع الدوائر التنفيذية التأكد من توفر مواد الإغاثة وجاهزية مراكز الإيواء والمستلزمات اللازمة كافة لتأدية أدوارهم وفق خطط الطوارئ المعتمدة.

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