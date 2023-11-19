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200 شكوى تتعلق بالمنخفض الجوي في غرب إربد

11/19/2023 2:20:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اربد-الغد- تعاملت بلدية غرب إربد منذُ الصباح الباكر مع عدد من الحالات الطارئة لتجمعات كبيرة من مياه الأمطار في بعض مناطقها قدرت بحوالي 200 حالة تم استقبالها من كافة المناطق التابعة لغرب إربد تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة، وتنوعت الحالات من معالجة تجمعات المياه وتشكل البرك المائية في بعض الشوارع والأحياء، وإزالة الانهيارات الترابية والطينية عن بعض الشوارع الحيوية وفتح وصيانة العبارات، بالإضافة إلى حالات سحب وشفط للمياه من تساوي عدد من البيوت، وحالات هبوط جراء حفريات الصرف الصحي في منطقة زحر.
ودعت البلدية المواطنين إلى إزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وأعلنت بلدية غرب إربد اليوم الأحد حالة الطوارىء القصوى في كافة مناطقها، واستدعت كافة لجان الطوارئ والتي سبق تشكيلها والمؤلفة من المختصين من كافة الوحدات والأقسام وسائقي الآليات، ووضع جميع الفرق والكوادر الفنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية، وفتح غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة وتواصل الليل بالنهار في كافة المناطق التابعة لها استعدادًا للتعامل مع الحالات الطارئة جراء المنخفض الجوي السائد خدمة لكافة المواطنين وللحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وأشار رئيس بلدية غرب إربد الشيخ جمال البطاينة الى ان البلدية عملت على توزيع الفرق والكوادر الفنية على كافة مناطق غرب إربد، للعمل ضمن غرفة الطوارئ الرئيسية، علاوة على غرف العمليات الفرعية في المناطق ،لافتا الى ان جميع الفرق جاهزة للتعامل مع اي اغلاقات في خطوط تصريف مياه الامطار باستخدام الآليات والمعدات اللازمة وتقديم المساعدة والعون لجميع المواطنين.
ووجه البطاينة الفرق كإجراء احترازي ووقائي بمواصلة اعمالها في تنفيذ جولاتها الميدانية والتفقدية لشبكات تصريف مياه الامطار للتأكد من جاهزيتها وفاعليتها خلال تساقط الامطار والثلوج المتوقعة، موجهاً إياهم إلى ضرورة تحديث معلومات خطة الطوارئ في كافة المناطق مع وضع آلية للعمل والاحتياطات اللازمة بخصوص مواجهة فصل الشتاء وموافاته بالتقارير أولاً في أول.
ودعا البطاينة فرق الطوارئ للتعامل الفوري والمسؤول مع كافة الحالات التي تتطلب المساعدة، والتأكد من فاعلية الاجراءات المتخذة واستمرارية تفقد مجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، والتأكد من تقليم وتهذيب الأشجار المرتفعة المتشابكة مع خطوط الكهرباء، لمنع حالات انقطاع التيار الكهربائي، موجهاً إياهم إلى ضرورة التنسيق مع مركز دفاع مدني غرب إربد وشرطة غرب إربد والاشغال العامة وشركة كهرباء محافظة اربد والتعاون التام مع تلك الجهات.

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