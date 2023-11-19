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بعد طول انتظار.. المضي بمشروع المدينة الرياضية المتكاملة في السلط

11/19/2023 2:20:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






رغم أن الحديث عن إنشائها يعود إلى منتصف العام 2020، إلا أن مشروع المدينة الرياضية المتكاملة ظل عالقا منذ ذلك الحين، دون تنفيذه على أرض الواقع، في حين يشهد المشروع حاليا بدء خطوات عملية للمضي فيه وصولا إلى إنجازه بالكامل وإطلاقه خلال العام المقبل وفق التوقعات.
وتتجه أنظار القطاع الشبابي في محافظة البلقاء إلى إنجاز المدينة الرياضية في مجمع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الرياضي، بوصفها نقلة نوعية في واقع القطاع، حيث يؤكد الناشط الشبابي عبد الرحمن ارشيدات لـ"الغد"، أن إنشاء مدينة رياضية متكاملة في السلط، هو حلم شبابي طال انتظاره، لما لها من أهمية نوعية في خدمة القطاع واستغلال الطاقات على نطاق واسع، مشيرا إلى أن المحافظة بشكل عام تواجه تحديات تتعلق بالشباب من بينها قلة المرافق الرياضية واكتظاظها.
وقال، إن الكثير من الشبان والفتيات لا يجدون مكانا مناسبا لاستغلال أوقات فراغهم، بالإضافة لامتلاكهم العديد من المهارات والقدرات التي تحتاج إلى تنمية وتمكين، معتبرا أن المدينة الرياضية ستحدث فارقا بهذا الخصوص، وستصبح وجهة الكثير من الشبان والفتيات على اختلاف اهتماماتهم وخياراتهم.
وأضاف ارشيدات، أنه من المهم جدا أن تشمل المدينة الرياضية أكبر قدر ممكن من أنواع الرياضات، بحيث تلبي اهتمامات ورغبات ما أمكن من الشباب والفتيات، بالإضافة إلى تخصيص أماكن تكون متنفسا للأسر بشكل عام، خصوصا الأطفال.
من جهتها، تقول الشابة إيمان عطا، إن الكثير من الفتيات في محافظة البلقاء، يجدن صعوبة في إيجاد أماكن مناسبة لقضاء أوقات الفراغ، وحتى ممارسة الرياضة ومختلف الأنشطة ذات الصلة، مشيرة إلى أن بعض الفتيات يلجأن إلى التسجيل في النوادي الرياضية الخاصة، في حين لا يمكن لأخريات القيام بذلك بسبب الكلفة المادية.
إلا أن المدينة الرياضية وفق عطا، من شأنها أن توفر مكانا مناسبا وآمنا للفتيات من مختلف مناطق المحافظة، لممارسة العديد من الأنشطة واكتشاف قدراتهن ومهاراتهن والعمل على تنميتها وتطويرها.
وردا على استفسارات "الغد"، قال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة، إن المضي في تنفيذ المشروع، يعكس حجم اهتمام وإيمان المجلس ومختلف الجهات الرسمية المعنية بأهمية القطاع الشبابي، وضرورة العمل على النهوض به وتمكينه بكل الإمكانات المتاحة.
وأضاف، أن مجلس المحافظة خصص لتنفيذ المشروع 500 ألف دينار بواقع 200 ألف من موازنته للعام الحالي، و300 ألف من موازنة العام المقبل، بالإضافة إلى دفع 54 ألفا كسداد ديون لأعمال صيانة سابقة، فيما تم تخصيص ما يفوق 2 مليون دينار و250 ألفا من الديوان الملكي ووزارة الشباب للعامين الحالي والمقبل.
ووفق العواملة، تم بالفعل طرح العطاء الخاص بتحويل مجمع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى مدينة شبابية في قصبة السلط من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان لصالح وزارة الشباب ضمن مشاريع المبادرات الملكية السامية، مشيرا إلى أنه سيتم بدء التقدم للعطاء في السادس والعشرين من الشهر الحالي على أن يتم إنجاز المشروع بالكامل خلال العام المقبل.
كما أشار العواملة إلى أن إجمالي المساحة التي يقام عليها المشروع تبلغ 63 دونما، منها 54 دونما هي مساحة أرض المجمع، و4 دونمات للصالة الرياضية، و5 دونمات مخصصة لإنشاء مسبح، مشيرا إلى أن المشروع سيشمل توسعة الصالة الرياضية، وعمل مدرجات، وتغطية المسبح وعمل مداخل خاصة له، وتركيب طاقة شمسية، وعمل مداخل ومخارج للمجمع.
وتطرق العواملة، إلى اجتماع عقده قبل أيام في مكتبه مع أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور ومساعد الأمين العام الدكتور ياسين هليل ومدير شباب محافظة البلقاء عدنان العجارمة وعدد من موظفي وزارة الشباب وبحضور عضو مجلس المحافظة محمد جمال الفاعوري، حيث تم استعراض المشاريع المتعلقة بقطاع الشباب في موازنة العام الحالي، والوقوف على أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه مجلس المحافظة في استغلال المبالغ المرصودة ضمن موازنته لقطاع الشباب.
وشدد العواملة، على ضرورة الإسراع في إجراء الدراسات وإعداد المخططات اللازمة ليتسنى طرح المشاريع وتنفيذها، مبينا أن الإنجاز الأهم والذي يسعى لتحقيقه مجلس المحافظة هو صرف المبالغ للمشاريع ليصار إلى رؤيتها على أرض الواقع بما يخدم واقع الشباب ويسهم في تطويره والنهوض به والذي يشكل بدوره أولوية لدى المجلس.

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