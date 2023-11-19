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بؤر الشتاء الساخنة بالكرك.. متى تعالج بشكل كامل؟

11/19/2023 2:20:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






بات معروفا لدى كل مواطن ومسؤول بمحافظة الكرك، بؤر الشتاء الساخنة التي تتسبب بمعاناة للسكان، بينما يقابلها إجراءات توصف بـ "الخجولة" وعلى نمط "الفزعات" لمعالجة تداعياتها خلال تساقط الأمطار الغزير كل عام.
وتُعرف البؤر الساخنة بأنها تلك النقاط التي تشهد فيضانات وإغلاقات وانجرافات طينية وصخرية، وتشكلا للسيول ودهم كميات كبيرة من مياه الأمطار لمنازل ومناطق زراعية، وذلك رغم إعلان الجهات المعنية عن استعداداتها مسبقا للتعامل مع كل ذلك ومحاولة تلافي حدوثه.
كما تظهر حالات جديدة تتشكل في بعض الأودية أثناء التساقط المفاجئ والغزير للأمطار وتشكل خطورة على القاطنين بالقرب منها.
وتعتبر مناطق العينا ووادي الكرك وطريق الكرك الأغوار ووادي الموجب ووادي بن حماد وطريق عسال الأغوار، إضافة إلى طرق القطرانة، أبرز المناطق تأثرا بتداعيات الحالة الجوية في فصل الشتاء.
وخلال موسم الشتاء الماضي، شكلت بعض البؤر الساخنة خطرا على السكان، وخصوصا في مناطق العينا حيث شهدت المنطقة في أواخر فصل الشتاء حوادث دهم مياه الأمطار للمزارع والطريق العام، وجرفت كميات كبيرة من الصخور والأتربة باتجاه مركبات نجى سائقوها بصعوبة، كما دهمت كميات كبيرة من المياه للشارع الرئيس بمنطقة عسال بالأغوار الجنوبية أثناء تواجد مركبات وشاحنات وحافلات عمومية، وأغلقت الطريق واحتاجت كوادر الأجهزة المعنية ساعات لإعادة فتحها، فيما أرجعت أسباب الحادث حينها إلى غياب عبارات بأحجام كبيرة لتصريف المياه.
كما أغلقت المياه بعد أن جرفت معها الصخور طريق وادي الموجب وشكلت تلك الانجرافات خطرا على حياة مستخدمي الطريق.
ويطالب سكان بالكرك بعدم الاكتفاء بتشكيل غرف طوارئ وعمليات من قبل الجهات المعنية على أهميتها، إذ أن الأهم من وجهة نظرهم، هو البدء بمعالجة كل مواقع النقاط الساخنة بالشتاء والتي تتكرر مشاكلها كل موسم أمطار، والبدء بإنشاء الجسور والعبارات الكبيرة، ومجاري تصريف الأمطار التي تستوعب كميات كبيرة، وتبطين جوانب الجبال والأودية لمنع انهيار وانجراف الحجارة والطين على الطرق والشوارع، بالإضافة لإنشاء سدود دائمة ومؤقتة لمنع دهم مياه الأمطار للبلدات والقرى.
ويؤكد المواطن حسني الصعوب أن جميع سكان ومسؤولي الكرك باتوا يعلمون جيدا أين تقع النقاط الساخنة التي تشكل خطرا على السكان وعلى مرتادي الطرق الخارجية والداخلية وهي تشكل كل عام معاناة وخطرا على السكان.
ولفت إلى ضرورة ملحة تستدعي معالجة تلك النقاط الساخنة والحرجة بشكل نهائي حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وخصوصا المناطق الزراعية والتي تتضرر بكل موسم شتاء بسبب دهم مياه الأمطار وتلف المزروعات والبساتين.
وأشار إلى أن طريق الكرك- الأغوار الجنوبية، وهو أحد الطرق الذي يعاني من اختلالات واضحة ببنيته التحتية، يشكل شتاء خطرا كبيرا على حياة مستخدميه، ويحرمهم من التنقل الآمن بسبب حوادث انجراف الحجارة الكبيرة والطين بشكل مفاجئ أحيانا، بحيث تغلق الطريق لفترة طويلة لحين إعادة فتحها.
وقال أيمن النعيمات من سكان العينا جنوبي الكرك إن الشوارع الزراعية بالمنطقة تتعرض كل موسم لتدمير شبه كامل بسبب الانجرافات والسيول، كما يلحق الضرر العديد من البساتين، وسط مطالب متكررة بضرورة معالجة المشكلة ومنع تشكل السيول بايجاد مصارف لكميات المياه الكبيرة.
وبين أن المنطقة تتعرض كل عام لحوادث السيول الجارفة التي تلحق الضرر بالسكان وتكبدهم خسائر مالية كبيرة، يمكن تفاديها بانجاز الوعود التي تطلق كل موسم.
بدوره، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية ونظرا للظروف الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين أعلنت حالة الطوارئ المتوسطة في المناطق التابعة لها، ووضعت جميع كوادرها في الميدان وعلى استعداد لاستقبال الملاحظات خلال ساعات المنخفض وتساقط الأمطار.
وبين أن بلدية الكرك قامت وضمن عطاء البؤر الساخنة بالشتاء وخطة تصريف مياه الأمطار بعمل ما يلزم قبل دخول الموسم، وضمن الاستعدادات اللازمة بتجهيز بعض المناطق وتهيأتها لمختلف الظروف، مشددا على أن البلدية تقوم طوال موسم الصيف بأعمال صيانة للعبارات وقنوات ومجاري المياه بمناطق البلدية المختلفة.
ولفت إلى أن حالات إغلاق متكررة لعبارات تصريف المياه وبكميات كبيرة من النفايات المختلفة والتي تغلق العبارات والمجاري، ما يتسبب بارتفاع منسوب المياه وتحول مجراها وتشكل سيولٍ جارفة.
وأكد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، أن هناك مناطق محددة بالكرك بحاجة إلى إجراءات فورية كإنشاء عبارات صندوقية كبيرة لمنع الانجرافات والسيول، خصوصا مناطق طريق الكرك الأغوار والخرزة ومنطقة العينا بوادي الحسا ووادي الكرك التي تعاني من مشكلة الانجرافات والسيول منذ سنوات طويلة.
وأكد مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو، في تصريحات سابقة، أن المديرية تقوم كل عام بعمليات صيانة للمواقع التي تتأثر من الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن المديرية تضع بتلك المناطق فرقا وآليات للتعامل مع أي حالة لإزالة العوائق فيها بسبب الهطل المطري.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أكد في لقاء سابق مع مدراء الأشغال العامة بالمحافظات، ضرورة استكمال الجاهزية والاستعداد لفصل الشتاء الحالي، وأهمية الاستعجال في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالموسم المطري.
كما شدد الوزير على أهمية الاعتماد على التغذية الراجعة للموسم المطري السابق، وجدول النقاط الساخنة التي حددتها مديرية الطوارئ لتجنب تكرار الملاحظات.

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