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هل تدخل السياحة بعجلون سباتها الشتوي رغم وجود التلفريك؟

11/19/2023 2:20:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






رغم أن محافظة عجلون وخلال الموسم السياحي العام الحالي، سجلت أرقاما جيدة في أعداد السياح خلال الربيع وأشهر الصيف بحيث تجاوزت مليونا و600 ألف زائر، إلا أنها بدأت تتراجع بشكل ملحوظ مع اقتراب فصل الشتاء، وسط تجدد المخاوف من عودة سيناريو السبات الشتوي الذي يمتد لأكثر من 5 أشهر تشهد خلاله مشاريع السياحة توقفا شبه تام.
وفيما يرجع متابعون ومعنيون للشأن السياحي الركود الشتوي المتكرر بمحافظة عجلون إلى عدم توفر البنى الملائمة للسياحة الشتوية، كانت الآمال معلقة على مشروع التلفريك في كسر حدة هذا الركود، إلا أن هذه الآمال بدأت تتبدد مع إعلان توقف التلفريك عن العمل لمدة يومين بسبب الظروف الجوية السائدة.
وكانت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية قد أعلنت عن توقف استقبال زوار تلفريك عجلون يومي الأحد أمس، والاثنين اليوم، بسبب الظروف الجوية السائدة.
وقالت في بيان أصدرته السبت، إن العمل في التلفريك سيتم استئنافه عندما تتهيأ الفرصة للتشغيل، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ذلك في حينه.
وفي تصريح لـ "الغد"، تؤكد مصادر بالمناطق التنموية أن "توقيف كابنات التلفريك يكون في حالات محددة، كإجراءات احترازية وزيادة في الأمان كالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، لافتة إلى وجود إمكانية تشغيله في حالات تساقط الثلوج".
التراجع السنوي بأعداد الزوار خلال الشتاء، كان يرجى تجاوزه نسبيا مع تشغيل التلفريك، إلا أن توقيفه بسبب الظروف الجوية السائدة كما صرح القائمون عليه، خيب الآمال بإمكانية قدرته على استقبال الزوار خلال تساقط الأمطار والثلوج كما هو في مناطق أخرى حول العالم.
ويرى مهتمون وأصحاب مشاريع سياحية، أن إنشاء "تلفريك عجلون"، جاء ليكون قيمة مضافة للمشاريع والمواقع السياحية القائمة، ويهدف إلى تطوير المحافظة، وتحفيز وجذب الاستثمارات السياحية، ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
ويؤكد محمود شريدة من سكان عجلون أهمية إقامة المرافق السياحية المؤهلة لاستقبال الزوار خلال الشتاء واستغلال مناطق الأودية والشلالات في راجب وكفرنجة وحلاوة وعرجان كمناطق للموقع بأكمله ليكون ضمن المواقع مناطق ذات جذب سياحي خصوصا خلال تساقط الأمطار والثلوج، لافتا لأهمية تأهيل واستمرار التلفريك للعمل خلال الأمطار وتساقط الثلوج، مطالبا بوضع الأودية ضمن المسار السياحي سواء على مستوى المملكة أو المحافظة وضرورة الاهتمام بها خصوصا وادي زقيق التي تشهد حركة سياحية نشطة خلال الربيع والصيف، وتتراجع خلال الشتاء.
وطالب خالد القضاة بتجويد الطرق للمواقع والمشاريع السياحية وتوسعتها وتدريب وتأهيل ودعم أصحاب المشاريع لديمومة عملهم خلال الشتاء.
وزاد أن افتقار المواقع الأثرية والمشاريع السياحية للبنى التحتية المناسبة لموسم الأمطار، يسهم بتراجع الإيرادات السياحية، إذ تضيع 5 شهور من كل سنة من دون مردود حقيقي لأصحاب تلك المشاريع.
وطالب مالك منتجع سياحي حمزة شويات، بتحسين البنى التحتية المؤدية الى مشروعه، ليكون بمقدوره تأهيله بما يتناسب وديمومة الحركة السياحية طيلة الشتاء، وتوفير الدعم من قروض ومنح لأصحاب المشاريع، لتطوير استثماراتهم بما يتلاءم والسياحة الشتوية.
ويقول الناشط علي المومني "إن إقامة المشاريع السياحية في المحافظة، يعد أحد أساسيات التنمية فيها، ليس لدورها الاقتصادي المهم حسب، بل لأن المنطقة ذات طبيعة ملائمة ومناسبة لإنجاح هذه المشاريع، التي تحقق مردودا متزايدا في الاقتصاد، وتشغيل الأيدي العاملة، وهذا ما يؤكد أهمية دور الحكومات ووزارة السياحة بتشجيع وتمويل هذه المشاريع في المحافظة، وتوجيه الدعم لتنشيط السياحة الشتوية، مؤكدا أن الحديث عن تطوير هذا القطاع، يأتي في مقدمته السياحة الشتوية، لتكون أمرا مهما لزيادة أيام العمل، وضرورة العمل على ذلك لتحقيق أهداف تنموية أخرى، وتكون بيئة ملائمة لاستيعاب الزوار للمنطقة في مختلف الأوقات، بخاصة بعد تشغيل التلفريك.
ووفق أرقام مديرية سياحة المحافظة فإن عدد زوار محافظة عجلون منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي تشرين الأول (اكتوبر) بلغ مليونا و 555 ألف زائر من مختلف الجنسيات، فيما بلغ عدد زوار قلعة عجلون التاريخية وموقع مار الياس المعتمد من قبل الفاتيكان للحج المسيحي 460 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها ومن مختلف الجنسيات، كما بلغ عدد زوار التلفريك منذ تشغيله في منتصف شهر حزيران (تموز) الماضي زهاء 250 ألف زائر.
وتشير الإحصائيات إلى أن 75 ألفا من مختلف الجنسيات قاموا بزيارة موقع سيدة الجبل في مدينة عنجرة، أحد المواقع المعتمدة للحج المسيحي ضمن خمسة مواقع على مستوى المملكة، فيما استقبلت منطقة راجب السياحية التي تشتهر بوفرة المياه والشلالات زهاء 780 ألف زائر.
ويقول عمر فندي إن شلالات وادي راجب في مدينة كفرنجة، واحدة من الوجهات السياحية الخلابة التي تستقطب الزوار والسياح على مدار العام، خصوصا وأنها تزخر بطبيعة وإطلالات رائعة على الصخور والنباتات، وتتميز بوفرة المياه التي تتدفق على شكل شلالات جميلة، ما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي الطبيعة وعشاق المشاهد الخلابة.
وأكد أنه وفي ظل غياب السياحة الشتوية، فإن معظم تلك المشاريع تضطر إلى تعطيل أعمالها طيلة فترة الشتاء التي تمتد لاكثر من 5 أشهر تقريبا، ما يجعل أصحابها يعانون من تراجع الإيرادات بنسبة تزيد على 80 %، وبالتالي توقف فرص العمل للأيدي العاملة، ما يستدعي توفير دعم رسمي بتحسين البنى التحتية وتوجيه الدعاية لهذا النوع من السياحة، وقيام أصحاب تلك المشاريع بتأهيلها لتتناسب والسياحة الشتوية.
ويقول أبو ضرغام فريحات، إن أجواء الشتاء يجب أن تجذب آلاف المتنزهين للاستمتاع بالمناظر الجميلة، ومشاهدة الأودية والينابيع المتفجرة، وتجمع المياه في سد كفرنجة وحتى خلال تساقط وتراكم الثلوج، ما يستدعي تسليط الضوء على المواقع السياحية، التي يمكن أن تقام فيها استثمارات سياحية جاذبة للزوار خلال الشتاء، وتوفير المنح والقروض لإقامة المشاريع الملائمة للشتاء.
وبين صاحب أحد المخيمات زهير الشرع أنه أقام سابقا شاليهين في المخيم لاستقبال السياح شتاء، كما يعمل حاليا على إضافة 3 أخرى، داعيا لتوفير الدعم من منح وقروض لتطوير مشروعه، وبما يضمن ديمومته شتاء؛ كإقامة صالة زجاجية يمكن للسائح أن يشاهد عبرها تشكل الضباب وهطل الأمطار والثلوج.
وأكد أن آلاف الزوار من خارج المحافظة، يغتنمون تساقط الثلوج على مناطق المحافظة شتاء، للقدوم مع أسرهم والاستمتاع بالأجواء، خصوصا وأن طبيعة عجلون في الشتاء، لا تقل جمالا عنها خلال أشهر الربيع والصيف، ما يستدعي من القطاعين العام والخاص، ضرورة اغتنام فترة الشتاء في السياحة الشتوية، بتوفير مخيمات سياحية مؤهلة، ومواقع للإقامة وسط الغابات تكون آمنة خلال تساقط وتراكم الثلوج، وتخصيص مواقع مؤهلة ومحددة ومجهزة بوسائل السلامة والأمان لممارسة رياضة المغامرة، والتزلج على الثلوج على غرار كثير من الدول.
من جهتها تؤكد مصادر مديرية سياحة المحافظة أهمية تنشيط الحركة السياحية شتاء، وإيجاد برامج وأنشطة ملائمة، مشيرة إلى أن هذه السياحة تلقى رواجا محدودا في المحافظة، ما يتطلب تجاوز العوائق التي تتلخص بعدم توافر البنى التحتية المناسبة.
واكدت المصادر أن المحافظة، تشهد قدوم وفود سياحية أوروبية ومجموعات سياحية بين شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (اكتوبر)، لزيارة المسارات السياحية، ما ينعكس إيجابا على مشاريع الإيواء وبيوت الضيافة والمطاعم.

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