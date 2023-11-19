الصين الأولى في تصدير السيارات عالميا

(MENAFN
- Al Watan) تقترب الصين من تصدر قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم خلال العام الجاري، حيث تجاوزت صادراتها من السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى 3.9 مليون وحدة.
وبلغ حجم صادرات الصين من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري 1.07 مليون مركبة، متجاوزة اليابان لأول مرة لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
وسجل حجم الصادرات في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 59.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.92 مليون وحدة.
وقالت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية نقلا عن رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وانغ شيا، أمس السبت، قوله إن الصين ستصبح بالتأكيد أكبر مُصدّر للسيارات في العالم في العام الجاري.
وأضاف وانغ خلال تصريحات في معرض قوانغتشو الدولي الـ21 للسيارات الذي افتُتح يوم الجمعة الماضي في مدينة قوانغتشو، أن صناعة السيارات في الصين خطت خطوة قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من البيئة الدولية المعقدة والخطيرة.
وأوضح أن قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية بلغت 1.56 مليار دولار فقط في عام 2001، بحصة عالمية بلغت 0.65 بالمئة، بينما اقترب هذا الرقم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من 122 مليار دولار، ما يمثل 5.5 بالمئة من الإجمالي العالمي.
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