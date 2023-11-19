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وزير الطاقة: أرامكو تكتشف حقلين للغاز الطبيعي في الشرقية والربع الخالي

11/19/2023 2:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) صرَّح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بأن شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) تمكنت - بفضل الله- من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث اكتُشِف حقل "الحيران" للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن "حنيفة" في بئر (الحيران - 1) بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و (600ر1) برميلٍ من المكثفات، بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن "العرب - ج" في الحقل نفسه بمعدل (1 ر 3) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتُشِف حقل "المحاكيك" للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك - 2) بمعدل (85 ر 0) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. كما اكتُشِف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقاً، حيث اكتُشف الغاز الطبيعي في مكمن "الجله" في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (46) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل "شدون" غرب مركز حرض، حيث اكتُشِف الغاز الطبيعي في مكمن "عنيزة - أ" بعد أن تدفق الغاز بمعدل (5 ر15) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (460) برميلاً من المكثفات.
كما تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل (14) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (150 ر4) برميلاً يومياً من المكثفات، واكتُشِف أيضاً الغاز الطبيعي في مكمن "الصارة" في حقل "الوضيحي" ومكمن "القصيباء" في حقل "أوتاد" جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن "الصارة" بمعدل (7 ر 11) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن "القصيباء" بمعدل (1 ر 5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (57) برميلاً يومياً من المكثفات.
واختتم وزير الطاقة تصريحه بحمد الله جل وعلا، وشكره على ما أنعم به، كما رفع التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ بما تحقق من إنجازات، سائلاً المولى عز وجل دوام الأمن والأمان والازدهار للمملكة وشعبها.

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