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30 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخليجي مع مصر

11/19/2023 2:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول تحت شعار ((أعمال - استثمار - شراكة))، وذلك خلال الفترة 22 - 23 نوفمبر 2023م، بالقاهرة.
ويسعى المشاركون في المنتدى من مسؤولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، أن يخرج المنتدى بتوصيات تسهم في توفير شراكات اقتصادية قوية بين الجانبين.
ونوه رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي بالعلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بحسب دراسة حديثة أعدها الاتحاد، تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليارات دولار للواردات الخليجية من مصر.
وبين أن الاستثمارات الخليجية في مصر قديمة وتمتد إلى عشرات السنين، وتعاظمت خلال السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسن بيئة الاستثمار والجهود لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر تتجاوز 62 مليار دولار وأكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.
وتطلع الحويزي لأن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، وأن يكون للقطاع الخاص دور محوري في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.

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