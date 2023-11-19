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النمر بطلا لشتوية ريم

11/19/2023 2:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) توج رئيس مركز ريم فريق النمر من محافظة الدرب بكأس دورة ريم الشتوية، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الباخن بضربات الترجيح، بعد نهاية شوطي المباراة بالتعادل 1/1.

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