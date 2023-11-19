النمر بطلا لشتوية ريم
التاريخ
11/19/2023 2:19:08 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج رئيس مركز ريم فريق النمر من محافظة الدرب بكأس دورة ريم الشتوية، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الباخن بضربات الترجيح، بعد نهاية شوطي المباراة بالتعادل 1/1.
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