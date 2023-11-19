الفارسات يسيطرن على الترويض
التاريخ
11/19/2023 2:19:07 PM
(MENAFN
- Al Watan) توّج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عبدالله بن فهد بن عبدالله، الفائزين في ختام بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية في الترويض، التي شهدت مشاركة فرسان وفارسات من 4 دول.
وحصلت الفارسة Annika Feldhaus على المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني الفارسة Alina Röhricht، وحلّت ثالثا الفارسة Divyakriti Singh.
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