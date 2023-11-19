ذهبية البولو للرياض
التاريخ
11/19/2023 2:19:07 PM
(MENAFN
- Al Watan) حقق فريق الرياض للبولو لقب بطولة الكأس الذهبية للبولو في نسختها الثالثة، بعد فوزه على فريق تمام بنتيجة 9 /6 في المباراة النهائية.
وتوّج الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو، فيصل بن دويس، الفائزين في البطولة، وكان فريق الرياض قد فاز في مباراة الذهاب على فريق تمام بنتيجة 6 /4.
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