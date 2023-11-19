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خبير تغذية يوضح..لهذه الأسباب لا تبدأ يومك بالموز

11/19/2023 2:18:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يلجأ البعض لتناول الموز في الصباح كبديل عن وجبة الإفطار معتقدين أن ذلك جيد في يوم مزدحم بالأعمال، إلا أن للأطباء رأي آخر.

وبحسب الأطباء فإن الموز على الرغم من أنه مليء بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6، فضلاً عن كونه خالي من الكوليسترول والصوديوم، إلا أنه ليس مثاليا كوجبة الطعام الأولى.

وأوضح خبير التغذية داريل جيوفري أنه على الرغم من أن الموز يبدو خيارا جيدا في الصباح، إلا أنه ليس جيدا للحفاظ على مستويات الطاقة لديك طوال اليوم".وأضاف: "الموز ليس الخيار الأفضل لأنه يحتوي على 25 بالمئة من السكريات والحموضة المعتدلة، سوف تعطيك دفعة سريعة، ولكنك سرعان ما سوف تتعب وتشعر بالجوع".
وتابع جيوفري: "بدون موازنة وجبة الإفطار التي تحتوي على الموز مع الدهون الصحية، سيتم فقدان العديد من فوائد الموز، في حين يتم زيادة نسبة السكر والأحماض في الدم".
وينصح بدمج الموز مع شيء من شأنه أن يحيد الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم ، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي للسكر، الأمر الذي ينبغي أن يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم

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