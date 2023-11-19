نصائح للوقاية من إنفلونزا المعدة

(MENAFN
- Al Watan) وجهت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح للوقاية من إنفلونزا المعدة، تتمثل في إعطاء الأطفال اللقاح المقاوم لالتهاب المعدة والأمعاء الناجم عن فيروس روتا، إلى جانب غسل اليدين جيدًا وشرب ماء نظيف، وكذلك الابتعاد عن المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى استخدام الأدوات الخاصة وعدم مشاركتها مع الآخرين في المنزل، وكذلك تنظيف الأسطح باستمرار.
وأوضحت المدينة بأن إنفلونزا المعدة ليس لها صلة بالإنفلونزا التقليدية، وإنما هي عبارة عن التهاب يصيب المعدة والأمعاء تسببه فيروسات عدة أهمها النوروفايروس وفيروس الروتا، مشيرة إلى أن إنفلونزا المعدة تهاجم الأمعاء مما يسبب علامات وأعراض مثل: إسهال مائي وتشنجات البطن والألم والغثيان والقيء وألم العضلات أو الصداع والحمى، حيث يصبح الشخص عرضة للإصابة بإنفلونزا المعدة عند تناول طعام أو شراب يحتوي على الفيروس أو مشاركة أدواته مثل المنشفة والطعام الخاص به مع شخص حامل للعدوى.
ونوهت بأن الجفاف من أبرز المضاعفات ويتمثل في فقدان حاد في الماء والأملاح والمعادن الأساسية خاصة لدى الرضع وكبار السن والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي مما يتطلب في بعض الأحيان دخول المريض الى المستشفى لتعويض السوائل والأملاح المفقودة.
MENAFN19112023000089011017ID1107453813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.