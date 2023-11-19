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نصائح للوقاية من إنفلونزا المعدة

11/19/2023 2:18:56 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح للوقاية من إنفلونزا المعدة، تتمثل في إعطاء الأطفال اللقاح المقاوم لالتهاب المعدة والأمعاء الناجم عن فيروس روتا، إلى جانب غسل اليدين جيدًا وشرب ماء نظيف، وكذلك الابتعاد عن المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى استخدام الأدوات الخاصة وعدم مشاركتها مع الآخرين في المنزل، وكذلك تنظيف الأسطح باستمرار.
وأوضحت المدينة بأن إنفلونزا المعدة ليس لها صلة بالإنفلونزا التقليدية، وإنما هي عبارة عن التهاب يصيب المعدة والأمعاء تسببه فيروسات عدة أهمها النوروفايروس وفيروس الروتا، مشيرة إلى أن إنفلونزا المعدة تهاجم الأمعاء مما يسبب علامات وأعراض مثل: إسهال مائي وتشنجات البطن والألم والغثيان والقيء وألم العضلات أو الصداع والحمى، حيث يصبح الشخص عرضة للإصابة بإنفلونزا المعدة عند تناول طعام أو شراب يحتوي على الفيروس أو مشاركة أدواته مثل المنشفة والطعام الخاص به مع شخص حامل للعدوى.
ونوهت بأن الجفاف من أبرز المضاعفات ويتمثل في فقدان حاد في الماء والأملاح والمعادن الأساسية خاصة لدى الرضع وكبار السن والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي مما يتطلب في بعض الأحيان دخول المريض الى المستشفى لتعويض السوائل والأملاح المفقودة.

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