دراسة تكشف العلاقة بين المبيدات الحشرية وانخفاض عدد الحيوانات المنوية

MENAFN - Al Watan) كشف تحليل جديد لدراسات وُضعت خلال الـ50 عامًا الماضية عن أن المبيدات الحشرية المستخدمة في منازلنا، وحدائقنا، وتلك التي نرشها على الأطعمة التي نتناولها، تتسبب بانخفاض كبير في عدد الحيوانات المنوية بين الرجال في العالم.

وراجع التحليل الذي نُشر في مجلة "Environmental Health Perspectives" الأربعاء، 25 دراسة حول العالم تناولت المادتين الكيميائيتين، بينها 20 دراسة في التحليل التلوي.

ونظرت تلك الدراسات في 42 مستوى مختلفًا من الأثر بين 1774 رجلاً في 21 مجموعة دراسة مختلفة.

كما قالت كبيرة مؤلفي الدراسة وعميدة كلية الصحة العامة في جامعة جورج ماسون بفيرفاكس، بولاية فيرجينيا الأمريكية ميليسا بيري : "على مدى الـ50 عاما، انخفض تركيز الحيوانات المنوية بنحو 50% في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أنّه "في حين يرجح أن يكون ثمة أسباب عديدة مساهمة، فإن دراستنا توضح وجود ارتباط قوي بين اثنين من المبيدات الحشرية الشائعة، الفوسفات العضوي وكربامات N-ميثيل، وانخفاض تركيز الحيوانات المنوية".

و يُعد مبيد الفوسفات العضوي من أكثر المركبات استخدامًا في العالم، ومن المكونات الرئيسية لغاز الأعصاب، ومبيدات الأعشاب، والمبيدات الحشرية، كما يُستخدم أيضًا في صناعة المواد البلاستيكية والمذيبات.

كما أوضحت بيري إلى أنّ "المبيدات تُستخدم على نطاق واسع في زراعة المحاصيل التي نأكلها. نحن نستخدمها في المنشآت داخل المنازل والمباني، والأحياء السكنية، وكذلك لصيانة حديقة الزينة.

إنها متاحة للمستهلكين، لذا فقد ثبت أن التعرض للفوسفات العضوي منتشر نسبيًا".

وبحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تتشابه كربامات N-ميثيل من الناحية الهيكلية والتشغيلية مع الفوسفات العضوي، حيث تقتل الحشرات من خلال إتلاف أدمغتها وأجهزتها العصبية. ويتم استخدامها لصنع المبيدات الحشرية التي يتم تطبيقها على "مجموعة متنوعة من المحاصيل الحقلية والفاكهة والخضار للسيطرة على الخنافس، والحفار، والديدان، الخيطية، والسوس، والآفات المماثلة".

فيما رأى الأستاذ المساعد في الجراحة والمسالك البولية بكلية الطب في جامعة يوتا بمدينة سولت لايك سيتي الأمريكية، غير المشارك في الدراسة الدكتور ألكسندر باستوزاك، أنه "في حين بدأنا نوعًا ما بإغلاق الشبكة حول العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الخصوبة، بدأت هذه المبيدات الحشرية تلقى إقبالا شديدًا".

وأضاف: "هناك ما يكفي من الأدلة للبدء فعلياً بالقول نعم، هذه الأنواع من المركبات قد تؤثر سلباً على الخصوبة لدى الرجال. في النهاية، أنت لا تعرف الأثر الفعلي على الخصوبة إلا لدى البدء بمحاولة الحمل"