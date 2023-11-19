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ثوران بركان في المكسيك

11/19/2023 2:18:55 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت مقاطع فيديو مشاهد مذهلة تُظهر لحظة ثوران بركان ((بوبوكاتيبيتل))، الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطا في المكسيك، حيث ظل يثور بشكل مستمر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويُترجم اسمه بـ ((جبل الدخان)).
وأعلن المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث أن مستوى التحذير من البركان وصل إلى المستوى الأصفر (المرحلة الثانية)، مما يدل على الاستعداد لعملية إخلاء محتملة إذا اشتد النشاط البركاني.
ويتم تفعيل المرحلة الثانية من التنبيه عندما يُظهر البركان تغيرا في نشاطه مثل نفث أبخرة الماء أو أعمدة الغاز أو التسبب في سقوط رماد خفيف.
بدورها، أصدرت السلطات المكسيكية تحذيرات بعدم الاقتراب من البركان بسبب خطر سقوط الشظايا، حيث يستمر البركان فى نشاطه.

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