ثوران بركان في المكسيك

(MENAFN
- Al Watan) رصدت مقاطع فيديو مشاهد مذهلة تُظهر لحظة ثوران بركان ((بوبوكاتيبيتل))، الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطا في المكسيك، حيث ظل يثور بشكل مستمر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويُترجم اسمه بـ ((جبل الدخان)).
وأعلن المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث أن مستوى التحذير من البركان وصل إلى المستوى الأصفر (المرحلة الثانية)، مما يدل على الاستعداد لعملية إخلاء محتملة إذا اشتد النشاط البركاني.
ويتم تفعيل المرحلة الثانية من التنبيه عندما يُظهر البركان تغيرا في نشاطه مثل نفث أبخرة الماء أو أعمدة الغاز أو التسبب في سقوط رماد خفيف.
بدورها، أصدرت السلطات المكسيكية تحذيرات بعدم الاقتراب من البركان بسبب خطر سقوط الشظايا، حيث يستمر البركان فى نشاطه.
MENAFN19112023000089011017ID1107453810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.