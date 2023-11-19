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اكتشاف برنامج تجسس على أجهزة الأطفال

11/19/2023 2:18:55 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية، وول مارت، وقف بيع أحد أنواع الكمبيوتر اللوحي المخصصة للأطفال عبر متجرها الإلكتروني، بعد اكتشاف وجود برنامج تجسس موجود في الجهاز؛ مما يعرض بيانات الأطفال المستخدمين للخطر.
من ناحيتها قالت شركتا أمازون للتجارة الإلكترونية وجوجل لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا، واللتان تنتجان نظام تشغيل الكمبيوتر اللوحي أندرويد، إنهما تحققان في الأمر.
وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن ابنة خبيرة أمن المعلومات أليكسيس هانكوك حصلت على كمبيوتر لوحي كهدية في عيد ميلادها في مايو الماضي، ولأنها باحثة في مجال أمن المعلومات فقد شعرت بالقلق على الفور؛ لأنها لم تسمع من قبل عن كمبيوتر لوحي باسم شركة ((دراجون تاتش)) تصنع كمبيوتر لوحي.
ولأن هانكوك تعمل في مؤسسة ((إلكترونيك فرونتاير فاوندشن)) للتكنولوجيا، كان من الطبيعي أن تفحص الكمبيوتر اللوحي قبل السماح لابنتها باستخدامه، وبالفعل اكتشفت العديد من المشكلات التي تتعلق بالأمن وحماية الخصوصية، وكان يمكن أن تعرض بيانات ابنتها والأطفال الآخرين للخطر.
وكتبت هانكوك أن الكمبيوتر اللوحي ((دراجون تاتش كيدز باد واي 88 إكس)) يحتوي على برنامج قرصنة معروف للغاية، ويعمل على نسخة نظام التشغيل أندرويد الصادرة منذ 5 سنوات، وقالت هانكوك إنها تواصلت مع شركة ((دراجون تاتش)) لإبلاغها بالأمر، لكنها لم تتلق أي رد.

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