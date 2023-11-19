اكتشاف برنامج تجسس على أجهزة الأطفال

(MENAFN
- Al Watan) قررت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية، وول مارت، وقف بيع أحد أنواع الكمبيوتر اللوحي المخصصة للأطفال عبر متجرها الإلكتروني، بعد اكتشاف وجود برنامج تجسس موجود في الجهاز؛ مما يعرض بيانات الأطفال المستخدمين للخطر.
من ناحيتها قالت شركتا أمازون للتجارة الإلكترونية وجوجل لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا، واللتان تنتجان نظام تشغيل الكمبيوتر اللوحي أندرويد، إنهما تحققان في الأمر.
وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن ابنة خبيرة أمن المعلومات أليكسيس هانكوك حصلت على كمبيوتر لوحي كهدية في عيد ميلادها في مايو الماضي، ولأنها باحثة في مجال أمن المعلومات فقد شعرت بالقلق على الفور؛ لأنها لم تسمع من قبل عن كمبيوتر لوحي باسم شركة ((دراجون تاتش)) تصنع كمبيوتر لوحي.
ولأن هانكوك تعمل في مؤسسة ((إلكترونيك فرونتاير فاوندشن)) للتكنولوجيا، كان من الطبيعي أن تفحص الكمبيوتر اللوحي قبل السماح لابنتها باستخدامه، وبالفعل اكتشفت العديد من المشكلات التي تتعلق بالأمن وحماية الخصوصية، وكان يمكن أن تعرض بيانات ابنتها والأطفال الآخرين للخطر.
وكتبت هانكوك أن الكمبيوتر اللوحي ((دراجون تاتش كيدز باد واي 88 إكس)) يحتوي على برنامج قرصنة معروف للغاية، ويعمل على نسخة نظام التشغيل أندرويد الصادرة منذ 5 سنوات، وقالت هانكوك إنها تواصلت مع شركة ((دراجون تاتش)) لإبلاغها بالأمر، لكنها لم تتلق أي رد.
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