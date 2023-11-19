أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق - جريدة الوطن السعودية

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- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية.
كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ويصل الى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة , وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع السحب الرعدية الممطرة .
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