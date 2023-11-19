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أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق - جريدة الوطن السعودية

11/19/2023 2:18:41 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية.
كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ويصل الى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة , وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع السحب الرعدية الممطرة .

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