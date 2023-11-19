اختتام مهرجان العسل بمركز كحلا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) اختتم مهرجان العسل بمركز كحلا بنسخته الثانية الذي تنظمة وزارة البيئةوالمياه والزراعة بمنطقة عسير، واستمر المهرجان 3 أيام، ضم خلاله 50 ركن لمنتجي العسل، والأسر المنتجة وبعض الإدارات الحكومية والاهلية المشاركة مثل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعية كحلا للخدمات الانسانية، وتنوعت الأنشطة الثقافية وتقديم بعض الفنون من الموروث الشعبي الخاص بالمنطقة.
ومن مخرجات المهرجان توقيع عقد شراكة مجتمعية بين جمعية النحالين برجال ألمع وجمعية التنمية الاجتماعية بكحلا، وإقامة دورة للنحالين لتعليم المتدربين على الطرق السليمة لتربية النحل وإنتاج العسل، وضم المهرجان في يومه الأخير ألوان من الفلكلور الشعبي، وتوزيع الشهادات الخاصة بالنحالين، وتهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنتجي العسل من خلال برامج الدعم والإرشاد والوقاية بالإضافة الى إقامة المهرجانات السنوية للتعريف بالمنتجين والطرق السليمة والفعالة لإنتاج عسل ذو جودة عالية.
ويقع مركز كحلا جنوب مدينة أبها بحوللي 150كلم، وتشتهر بأشجار السدر واللبخ العملاق وغيره.
من جانبه أشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس احمد بن محمد آل مجثل بالمهرجانات مشيراً أنها مناسبة سنوية تنتظرها عدد من المدن والمحافظات والمراكز التي تتوفر فيها الميز النسبية لانتاج العسل و غيرها من الفواكهة الموسمية.
إضافة لما تقدمه هذه المهرجانات من خدمة مجانية لمنتجي العسل والأسر المنتجة ومن برامج أخرى تنعش حركة الاستقطاب والبيع.
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