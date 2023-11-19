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اختتام مهرجان العسل بمركز كحلا - جريدة الوطن السعودية

11/19/2023 2:18:41 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم مهرجان العسل بمركز كحلا بنسخته الثانية الذي تنظمة وزارة البيئةوالمياه والزراعة بمنطقة عسير، واستمر المهرجان 3 أيام، ضم خلاله 50 ركن لمنتجي العسل، والأسر المنتجة وبعض الإدارات الحكومية والاهلية المشاركة مثل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعية كحلا للخدمات الانسانية، وتنوعت الأنشطة الثقافية وتقديم بعض الفنون من الموروث الشعبي الخاص بالمنطقة.
ومن مخرجات المهرجان توقيع عقد شراكة مجتمعية بين جمعية النحالين برجال ألمع وجمعية التنمية الاجتماعية بكحلا، وإقامة دورة للنحالين لتعليم المتدربين على الطرق السليمة لتربية النحل وإنتاج العسل، وضم المهرجان في يومه الأخير ألوان من الفلكلور الشعبي، وتوزيع الشهادات الخاصة بالنحالين، وتهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنتجي العسل من خلال برامج الدعم والإرشاد والوقاية بالإضافة الى إقامة المهرجانات السنوية للتعريف بالمنتجين والطرق السليمة والفعالة لإنتاج عسل ذو جودة عالية.
ويقع مركز كحلا جنوب مدينة أبها بحوللي 150كلم، وتشتهر بأشجار السدر واللبخ العملاق وغيره.
من جانبه أشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس احمد بن محمد آل مجثل بالمهرجانات مشيراً أنها مناسبة سنوية تنتظرها عدد من المدن والمحافظات والمراكز التي تتوفر فيها الميز النسبية لانتاج العسل و غيرها من الفواكهة الموسمية.
إضافة لما تقدمه هذه المهرجانات من خدمة مجانية لمنتجي العسل والأسر المنتجة ومن برامج أخرى تنعش حركة الاستقطاب والبيع.

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