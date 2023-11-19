جدة تستعد للأمطار خلال الساعات القادمة - جريدة الوطن السعودية

جدة تستعد للأمطار خلال الساعات القادمة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/19/2023 2:18:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) تشهد الآن أجزاء من محافظة جدة، تكونات للسحب الرعدية الممطرة، وبحسب المركز الوطني للأرصاد من المتوقع بمشيئة الله أن تزداد هذه التكونات خلال الساعات القادمة، وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
ونوه المركز بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات الجهات المختصة.
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