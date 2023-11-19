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خصائص مذهلة لإكليل الجبل

11/19/2023 2:15:23 PM
(MENAFN- Al Watan) - يساعد على التعافي بعد الجلطة الدماغية.
- يقلل من استجابة الجلد للمهيجات الخارجية.
- يخفض مستوى الإجهاد والأدرينالين في الدم.
- يعزز انقباضات القلب، ويرفع مستوى ضغط الدم فترة قصيرة.
- يعزز زيادة إفراز عصير المعدة، مما يؤثر إيجابيا في عملية الهضم.
- استنشاق الزيوت الطيارة لإكليل الجبل يُحسن الذاكرة القصيرة والبعيدة المدى.
- الزيوت الطيارة لإكليل الجبل تساعد في تطهير الهواء داخل المنزل من الميكروبات.
- يساعد تناول كمية قليلة منه يوميا في تحسين عملية الهضم، ويخفف التوتر العصبي.
- يعالج التهاب الحلق والشعب الهوائية وسيلان الأنف والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة.
- يقلل تكوين المواد المسرطنة في الطعام، لأن عند إضافته إلى الطعام يقلل محتوى المركبات الحلقية غير المتجانسة الضارة، وغلوزة البروتين.

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