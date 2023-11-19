خصائص مذهلة لإكليل الجبل

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- Al Watan) - يساعد على التعافي بعد الجلطة الدماغية.
- يقلل من استجابة الجلد للمهيجات الخارجية.
- يخفض مستوى الإجهاد والأدرينالين في الدم.
- يعزز انقباضات القلب، ويرفع مستوى ضغط الدم فترة قصيرة.
- يعزز زيادة إفراز عصير المعدة، مما يؤثر إيجابيا في عملية الهضم.
- استنشاق الزيوت الطيارة لإكليل الجبل يُحسن الذاكرة القصيرة والبعيدة المدى.
- الزيوت الطيارة لإكليل الجبل تساعد في تطهير الهواء داخل المنزل من الميكروبات.
- يساعد تناول كمية قليلة منه يوميا في تحسين عملية الهضم، ويخفف التوتر العصبي.
- يعالج التهاب الحلق والشعب الهوائية وسيلان الأنف والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة.
- يقلل تكوين المواد المسرطنة في الطعام، لأن عند إضافته إلى الطعام يقلل محتوى المركبات الحلقية غير المتجانسة الضارة، وغلوزة البروتين.
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