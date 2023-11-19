-->

Sunday, 19 November 2023 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 أطعمة لصحة أفضل

11/19/2023 2:15:23 PM
(MENAFN- Al Watan) السبانخ
مليئة بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ((B6)) و((C)) و((K)). كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.
خضار الكالي
مليء بالمغذيات الدقيقة المهمة مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. كما أنه مصدر جيد للفيتامينات.
السلق
يحتوي على كميات جيدة من فيتاميني ((A)) و((C)). وكمية صغيرة من السلق السويسري (نحو 175 جرامًا) يمكن أن تلبي احتياجاتك اليومية من فيتامين ((K)).
الجرجير
يحتوي على النترات التي أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تعزز الأداء في الرياضة. كما أنه غني بفيتاميني ((K)) و((C)) والكالسيوم والبوليفينول.
الخس
مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات ((A)) و((K)) و((C))، والفولات (فيتامين ((ب))) المهم بشكل خاص في أثناء حمل السيدات. هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، ودعم نظام المناعة الصحي.
الكرنب الأخضر
يعتبر مصدرا جيدًا للبروتين، وهو أمر مهم لصحة العين، حيث إنه مليء بفيتاميني ((A)) و((C))، والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم.
بوك تشوي (الملفوف الصيني)
يعد الـ((بوك تشوي)) غنيا بالألياف، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المختلفة. ويمكن أن يساعد لونه الأخضر في الحفاظ على صحة العظام والمناعة والرؤية وصحة القلب وضغط الدم، وربما يمنع أنواعًا معينة من السرطان.

MENAFN19112023000089011017ID1107453775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث