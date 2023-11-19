7 أطعمة لصحة أفضل

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- Al Watan) السبانخ
مليئة بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ((B6)) و((C)) و((K)). كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.
خضار الكالي
مليء بالمغذيات الدقيقة المهمة مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. كما أنه مصدر جيد للفيتامينات.
السلق
يحتوي على كميات جيدة من فيتاميني ((A)) و((C)). وكمية صغيرة من السلق السويسري (نحو 175 جرامًا) يمكن أن تلبي احتياجاتك اليومية من فيتامين ((K)).
الجرجير
يحتوي على النترات التي أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تعزز الأداء في الرياضة. كما أنه غني بفيتاميني ((K)) و((C)) والكالسيوم والبوليفينول.
الخس
مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات ((A)) و((K)) و((C))، والفولات (فيتامين ((ب))) المهم بشكل خاص في أثناء حمل السيدات. هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، ودعم نظام المناعة الصحي.
الكرنب الأخضر
يعتبر مصدرا جيدًا للبروتين، وهو أمر مهم لصحة العين، حيث إنه مليء بفيتاميني ((A)) و((C))، والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم.
بوك تشوي (الملفوف الصيني)
يعد الـ((بوك تشوي)) غنيا بالألياف، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المختلفة. ويمكن أن يساعد لونه الأخضر في الحفاظ على صحة العظام والمناعة والرؤية وصحة القلب وضغط الدم، وربما يمنع أنواعًا معينة من السرطان.
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