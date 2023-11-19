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تخفيض الضغط في أسبوع

11/19/2023 2:15:23 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت مجلة طبية دراسة نظام غذائي منخفض الصوديوم يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم لدى الإنسان خلال أسبوع واحد.
ونشرت مجلة (JAMA) الطبية دراسة أشارت فيها إلى أنه من خلال اتباع أسبوع من نظام غذائي منخفض الصوديوم يؤدي إلى انخفاض متوسط ​​في ضغط الدم الانقباضي، مقارنة بنظام غذائي عالي الصوديوم.
وأجريت الدراسة على 213 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، حيث أكمل المشاركون نظامًا غذائيًا لمدة أسبوعين، أحدهما مع زيادة مستويات الصوديوم بمقدار 2200 ملليغرام عن المدخول اليومي المعتاد والآخر مع تقليل تناول الصوديوم إلى 500 ملليغرام يوميًا.
ولفتت الدراسة خلال الأسبوع الأول، تناول 95 شخصًا نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم، ثم تحولوا إلى نظام غذائي عالي الصوديوم، أما المشاركون الـ118 الباقون فقد اتبعوا نظامًا غذائيا بالترتيب المعاكس.
ويعتبر الصوديوم هو عنصر كيميائي موجود في الملح، وصودا الخبز، والغلوتامات أحادية الصوديوم، وهي مكونات تستخدم بانتظام في الطبخ وضرورية لحفظ الأطعمة، والاحتفاظ بالرطوبة، وتعزيز نكهة الأطعمة.

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