تخفيض الضغط في أسبوع

(MENAFN
- Al Watan) نشرت مجلة طبية دراسة نظام غذائي منخفض الصوديوم يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم لدى الإنسان خلال أسبوع واحد.
ونشرت مجلة (JAMA) الطبية دراسة أشارت فيها إلى أنه من خلال اتباع أسبوع من نظام غذائي منخفض الصوديوم يؤدي إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم الانقباضي، مقارنة بنظام غذائي عالي الصوديوم.
وأجريت الدراسة على 213 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، حيث أكمل المشاركون نظامًا غذائيًا لمدة أسبوعين، أحدهما مع زيادة مستويات الصوديوم بمقدار 2200 ملليغرام عن المدخول اليومي المعتاد والآخر مع تقليل تناول الصوديوم إلى 500 ملليغرام يوميًا.
ولفتت الدراسة خلال الأسبوع الأول، تناول 95 شخصًا نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم، ثم تحولوا إلى نظام غذائي عالي الصوديوم، أما المشاركون الـ118 الباقون فقد اتبعوا نظامًا غذائيا بالترتيب المعاكس.
ويعتبر الصوديوم هو عنصر كيميائي موجود في الملح، وصودا الخبز، والغلوتامات أحادية الصوديوم، وهي مكونات تستخدم بانتظام في الطبخ وضرورية لحفظ الأطعمة، والاحتفاظ بالرطوبة، وتعزيز نكهة الأطعمة.
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