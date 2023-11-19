النظام الغذائي يخفض أمراض القلب والأوعية 14%

(MENAFN
- Al Watan) النظام الغذائي يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، فالالتزام الوثيق بالنمط الغذائي بما في ذلك الأطعمة التي ثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول بشكل فعال (مثل البروتينات النباتية والمكسرات والألياف اللزجة والفيتوستيرول والدهون النباتية الأحادية غير المشبعة)، حيث تعمل على انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%، وأمراض القلب التاجية (CHD)، والسكتة الدماغية، وذلك كما أشارت النتائج المجمعة من ثلاث دراسات رصدية كبرى، التي أجراها دكتور أندريا جلين وزملاؤه بقسم التغذية بجامعة هارفارد T.H في بوسطن، تم نشرها مؤخرا في مجلة Circulation.
شملت الدراسة 73.924 إمرأة من دراسة صحة الممرضات (NHS)، و92،346 إمرأة من دراسة صحة الممرضات (NHSII) و43.970 رجلا من دراسة متابعة المهنيين الصحيين (HPFS) الذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في الأساس وتمت متابعتهم كل سنتين على نمط الحياة، والتاريخ الطبي، وغيرها من العوامل المتعلقة بالصحة، ومن خلال استبيانات تكرار الطعام (FFQs) التي يتم استكمالها كل 4 سنوات، قام الباحثون بتصنيف الأطعمة إلى المكونات الستة للنظام الغذائي: (البروتين النباتي مثل البقوليات والفاصوليا والتوفو والبازلاء وحليب الصويا)، و(المكسرات والبذور)، و(مصادر الألياف مثل النخالة، والشوفان، والتوت، والباذنجان)، و(مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة (MUFA) مثل زيت الزيتون والأفوكادو)، و(مصادر عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول مثل منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء والمصنعة)، و(الفايتوستيرو). وقام الباحثون بفحص الارتباط بين هذه المجموعة من النظام الغذائي (PDS) مع إجمالي أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، والارتباطات بمستويات البلازما من المؤشرات الحيوية للدهون والالتهابات في مجموعة سكانية فرعية منها.
وخلال ما يصل إلى 30 عاما من المتابعة، كانت هناك 16.917 حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك 10.666 حالة لأمراض القلب التاجية و6.473 للسكتة الدماغية.
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