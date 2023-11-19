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النظام الغذائي يخفض أمراض القلب والأوعية 14%

11/19/2023 2:15:23 PM
(MENAFN- Al Watan) النظام الغذائي يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، فالالتزام الوثيق بالنمط الغذائي بما في ذلك الأطعمة التي ثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول بشكل فعال (مثل البروتينات النباتية والمكسرات والألياف اللزجة والفيتوستيرول والدهون النباتية الأحادية غير المشبعة)، حيث تعمل على انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%، وأمراض القلب التاجية (CHD)، والسكتة الدماغية، وذلك كما أشارت النتائج المجمعة من ثلاث دراسات رصدية كبرى، التي أجراها دكتور أندريا جلين وزملاؤه بقسم التغذية بجامعة هارفارد T.H في بوسطن، تم نشرها مؤخرا في مجلة Circulation.
شملت الدراسة 73.924 إمرأة من دراسة صحة الممرضات (NHS)، و92،346 إمرأة من دراسة صحة الممرضات (NHSII) و43.970 رجلا من دراسة متابعة المهنيين الصحيين (HPFS) الذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في الأساس وتمت متابعتهم كل سنتين على نمط الحياة، والتاريخ الطبي، وغيرها من العوامل المتعلقة بالصحة، ومن خلال استبيانات تكرار الطعام (FFQs) التي يتم استكمالها كل 4 سنوات، قام الباحثون بتصنيف الأطعمة إلى المكونات الستة للنظام الغذائي: (البروتين النباتي مثل البقوليات والفاصوليا والتوفو والبازلاء وحليب الصويا)، و(المكسرات والبذور)، و(مصادر الألياف مثل النخالة، والشوفان، والتوت، والباذنجان)، و(مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة (MUFA) مثل زيت الزيتون والأفوكادو)، و(مصادر عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول مثل منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء والمصنعة)، و(الفايتوستيرو). وقام الباحثون بفحص الارتباط بين هذه المجموعة من النظام الغذائي (PDS) مع إجمالي أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، والارتباطات بمستويات البلازما من المؤشرات الحيوية للدهون والالتهابات في مجموعة سكانية فرعية منها.
وخلال ما يصل إلى 30 عاما من المتابعة، كانت هناك 16.917 حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك 10.666 حالة لأمراض القلب التاجية و6.473 للسكتة الدماغية.

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