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تصفية 274 عقارًا خلال 10 أيام

11/19/2023 2:15:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية ((إنفاذ)) عن إقامة 35 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ20حتى الـ30 من شهر نوفمبر الجاري، حيث تتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 274 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 10 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 4 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 41 فرصة عقارية متنوعة، ومزادين بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 16 عقارًا، و11 مزادًا لعرض 71 عقارًا بمنطقة الرياض، و50 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 6 مزادات علنية، و56 فرصة عقارية في 6 مزادات بمنطقة القصيم، ومزاد واحد في منطقة الحدود الجوف يعرض فيه 9 عقارات، إضافةً لعرض 11 عقارًا بحائل، و10 عقارات بمنطقة عسير، و3 عقارات في منطقة نجران، و7 عقارات في منطقة تبوك.
وبين المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، والاطلاع على العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ((إنفاذ)) على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية ((إنفاذ)) يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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