-->

Sunday, 19 November 2023 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تداول 246 مليون سهم

11/19/2023 2:15:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 55.06 نقطة ليقفل عند مستوى 11137.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 264 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات إسمنت أم القرى، ونادك، والتطويرية الغذائية، ومكة، وأنابيب الشرق الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساسكو، والصناعة الكهربائية، ودلة الصحية، ورعاية، وبن داود الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.91% و2.22%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية، وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وجبل عمر، وسال، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعًا 77.43 نقطة ليقفل عند مستوى 23683.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 23.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

MENAFN19112023000089011017ID1107453768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث