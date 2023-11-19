مشاريع استثمارية بقيمة 14 مليارا بالمنطقة الشرقية

(MENAFN
- Al Watan) دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة عددا من المشاريع الاستثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والسياحة، والترفيه، والثقافة، والرياضة، والأنشطة الاجتماعية، وتطوير الواجهات البحرية والشواطئ، والمتنزهات العامة، والمناطق المفتوحة)، وذلك ضمن إطار جهود الوزارة برفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الحكيمة تولي المشاريع التي تنفذها كافة القطاعات الخدمية والتطويرية في المملكة اهتماماً كبيراً، مشيراً لأهمية سعي القطاعات إلى تعزيز الاستدامة في مشاريعها بما يُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتداداً لدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستضيف للمنطقة أبعاداً استثمارية وتنموية جديدة، من خلال تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والسكنية والاجتماعية والرياضية.
MENAFN19112023000089011017ID1107453767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.