-->

Sunday, 19 November 2023 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاريع استثمارية بقيمة 14 مليارا بالمنطقة الشرقية

11/19/2023 2:15:22 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة عددا من المشاريع الاستثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والسياحة، والترفيه، والثقافة، والرياضة، والأنشطة الاجتماعية، وتطوير الواجهات البحرية والشواطئ، والمتنزهات العامة، والمناطق المفتوحة)، وذلك ضمن إطار جهود الوزارة برفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الحكيمة تولي المشاريع التي تنفذها كافة القطاعات الخدمية والتطويرية في المملكة اهتماماً كبيراً، مشيراً لأهمية سعي القطاعات إلى تعزيز الاستدامة في مشاريعها بما يُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتداداً لدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستضيف للمنطقة أبعاداً استثمارية وتنموية جديدة، من خلال تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والسكنية والاجتماعية والرياضية.

MENAFN19112023000089011017ID1107453767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث