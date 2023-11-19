7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد في انتخابات غرفة عرعر

(MENAFN
- Al Watan) انطلقت في الثامنة من صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في عرعر للدورة ((1445_1449))، التي ستستمر حتى الثامنة من مساء غد الاثنين، وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة أداء الغرف.
ويتنافس في انتخابات غرفة عرعر 7 مرشحين، من بينهم سيدة أعمال، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة، البالغ عددها 8 مقاعد.
وعقدت وزارة التجارة، ممثلة في لجنة الإشراف، في وقت سابق، اجتماعا بالمرشحين استعرضت خلاله الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المرشحين تجنبها.
وتؤكد الوزارة أهمية التزام كل من المرشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المرشحين الآخرين، بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.
MENAFN19112023000089011017ID1107453766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.