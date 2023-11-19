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7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد في انتخابات غرفة عرعر

11/19/2023 2:15:22 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في الثامنة من صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في عرعر للدورة ((1445_1449))، التي ستستمر حتى الثامنة من مساء غد الاثنين، وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة أداء الغرف.
ويتنافس في انتخابات غرفة عرعر 7 مرشحين، من بينهم سيدة أعمال، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة، البالغ عددها 8 مقاعد.
وعقدت وزارة التجارة، ممثلة في لجنة الإشراف، في وقت سابق، اجتماعا بالمرشحين استعرضت خلاله الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المرشحين تجنبها.
وتؤكد الوزارة أهمية التزام كل من المرشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المرشحين الآخرين، بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

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