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1786 جولة رقابية

11/19/2023 2:15:21 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي 1786 جولة رقابية على المنشآت التجارية والأحياء السكنية، وذلك لرصد عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وسلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمستهلكين.
وبينت الأمانة، أن الجولات الصحيّة والفنيّة شملت 1386 جولة صحيّة، و400 جولة فنيّة، نتج عنها إتلاف 121 كيلو مواد غذائية والزيوت غير الصالحة للاستهلاك، إضافة لرفع أنقاض بحجم 6071 م3، وتنفيذ أعمال أرصفة بمساحة 814 م2.
وتعمل أمانة حفر الباطن على تعزيز أعمالها الرقابية الميدانية سعيًا نحو تحسين المشهد الحضري في المُحافظة، وزيادة الجاذبية البصرية، ورفع جودة الخدمات.

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