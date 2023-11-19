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منظومة إلكترونية لمراقبة حفر الآبار

11/19/2023 2:15:21 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، انطلاق أعمال تركيب منظومة أجهزة إلكترونية لتتبع الحفارات في تبوك، الذي يأتي ضمن مشروع تركيب النظام الإلكتروني لمراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار لتتبع الحفارات بالمنطقة، في إطار خطط الوزارة لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي.
وبين المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك هزاع بن الأفنس الرويلي، أن المشروع يتضمن بناء منظومة متكاملة، تبدأ بتركيب أجهزة تَتَبُّع على جميع الحفارات، ومنصة رقمية تُصْدَر من خلالها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار، للتنقل من موقع إلى آخر لحفر الآبار لمن لديه رخصة (حفر أو تعميق أو تنظيف) بئر.
وأشار الرويلي إلى أن أجهزة التتبع ستُمكن منظومة الوزارة من تتَبُّع حركة الحفارات بشكل لحظي ورصد المخالف منها، وربطها ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها مثل خدمة رخص حفر الآبار، بحيث تصبح جميع الأعمال الخاصة بالآبار مؤتمتة، كما تمكن أصحاب الحفارات من تتبع حفاراتهم وضبط حركتها.

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