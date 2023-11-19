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181 طالبا وطالبة يستعدون للالتحاق بأفضل الجامعات عالميا

11/19/2023 2:15:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة)) خلال هذا الأسبوع، ورشة عمل للطلبة المسجلين في برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة ((التميز))، لتدريب 181 طالبًا وطالبة لاجتياز اختبار SAT، والذي يعد أول الخدمات التي يحصل عليها الطلبة الملتحقون بالبرنامج، وذلك بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة.
اختبار SAT
تهدف الورشة إلى تدريب الطلاب على مهارات متقدمة لاجتياز اختبار SAT من خلال تعريفهم باستراتيجيات مختلفة تمكنهم من أداء الاختبار بكفاءة عالية.
ويُعد برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة ((التميز))، برنامجا تدريبيا متكاملا لتأهيل وإعداد أفضل طلبة المرحلة الثانوية الراغبين بالابتعاث للجامعات الأمريكية المرموقة كجامعة هارفرد، برينستون، كورنيل، MIT، وغيرها من الجامعات المصنفة من ضمن أفضل 30 جامعة على مستوى العالم، وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة.
مواد علمية
يستمر البرنامج على مدى عام كامل يبدأ من نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني ثانوي ويستمر حتى حصول الطالب على القبول في الجامعة العالمية، حيث ينفذ البرنامج مدمجا بين الحضوري وعن بعد.
ويشترط للالتحاق ببرنامج ((التميز))، أن يكون من طلاب الصف الثاني ثانوي، وأن يحصل الطالبـ/ـة على درجة لا تقل عن 1000 في اختبار SAT أو الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختبار TOEFL iBT أو 6.5 في اختبار IELTS - Academic، وأن يحصل الطالبـ/ـة على نسبة لا تقل عن 90% في الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي، وأن يحصل الطالبـ/ـة على درجة لا تقل عن 90 في المواد العلمية، الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية في الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي، وأن يجتاز الطالبـ/ـة المقابلة الشخصية.

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