العلا تستضيف كأس العالم للقدرة والتحمل

العلا تستضيف كأس العالم للقدرة والتحمل
التاريخ
11/19/2023 2:15:21 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح الاتحاد الدولي للفروسية المملكة استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 والتي ستقام في العلا، وبين رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله أن بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 في العلا ستضاف إلى البطولات العالمية التي ستستضيفها المملكة مع كأس العالم لقفز الحواجز والترويض، وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل، وأن رياضة الفروسية السعودية تعيش عصرا ذهبيا بفضل الله ثم دعم القيادة.
MENAFN19112023000089011017ID1107453760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.