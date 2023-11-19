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العلا تستضيف كأس العالم للقدرة والتحمل

11/19/2023 2:15:21 PM
(MENAFN- Al Watan) منح الاتحاد الدولي للفروسية المملكة استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 والتي ستقام في العلا، وبين رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله أن بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 في العلا ستضاف إلى البطولات العالمية التي ستستضيفها المملكة مع كأس العالم لقفز الحواجز والترويض، وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل، وأن رياضة الفروسية السعودية تعيش عصرا ذهبيا بفضل الله ثم دعم القيادة.

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