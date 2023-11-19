3 مناسبات توقف دوري السيدات

(MENAFN
- Al Watan) توقفت منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، ودوري الدرجة الأولى لمدة شهر، بختام الجولة الخامسة، وهو التوقف الدولي الثاني للدوريات النسائية بالمملكة خلال الموسم الجاري.
وكان التوقف الدولي الأول بين الـ23 من أكتوبر والـ3 من نوفمبر بسبب أيام (FAFI) الدولية للمنتخبات النسائية، وسيكون التوقف الثاني أطول لدخول بعض أندية الممتاز والأولى لمسابقتين تقامان خلال فترة التوقف، الأولى هي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، التي ستنطلق نسختها الأولى في الـ23 من نوفمبر الجاري بمشاركة 16 فريقًا من الممتاز والأولى.
وسيفتتح رباعي الممتاز شعلة الشرقية والنصر والشباب والأهلي منافسات الكأس من دور الـ16، بملاقاة فرق سهم والأمل وجدة والبيرق على الترتيب.
وفي اليوم التالي، يقابل القادسية والهلال والاتحاد والرياض فرق نجمة جدة والصقور واتحاد النسور والهمة، والمسابقة الثانية في فترة التوقف هي منافسات كرة القدم النسائية للصالات في دورة الألعاب السعودية 2023 في الرياض، بين الـ26 من نوفمبر والـ5 من ديسمبر المقبل.
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