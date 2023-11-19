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3 مناسبات توقف دوري السيدات

11/19/2023 2:15:21 PM
(MENAFN- Al Watan) توقفت منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، ودوري الدرجة الأولى لمدة شهر، بختام الجولة الخامسة، وهو التوقف الدولي الثاني للدوريات النسائية بالمملكة خلال الموسم الجاري.
وكان التوقف الدولي الأول بين الـ23 من أكتوبر والـ3 من نوفمبر بسبب أيام (FAFI) الدولية للمنتخبات النسائية، وسيكون التوقف الثاني أطول لدخول بعض أندية الممتاز والأولى لمسابقتين تقامان خلال فترة التوقف، الأولى هي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، التي ستنطلق نسختها الأولى في الـ23 من نوفمبر الجاري بمشاركة 16 فريقًا من الممتاز والأولى.
وسيفتتح رباعي الممتاز شعلة الشرقية والنصر والشباب والأهلي منافسات الكأس من دور الـ16، بملاقاة فرق سهم والأمل وجدة والبيرق على الترتيب.
وفي اليوم التالي، يقابل القادسية والهلال والاتحاد والرياض فرق نجمة جدة والصقور واتحاد النسور والهمة، والمسابقة الثانية في فترة التوقف هي منافسات كرة القدم النسائية للصالات في دورة الألعاب السعودية 2023 في الرياض، بين الـ26 من نوفمبر والـ5 من ديسمبر المقبل.

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