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أخضر الطائرة يواصل تدريباته

11/19/2023 2:15:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام في المنطقة الشرقية، وسيستمر حتى الـ22 من نوفمبر. وشملت قائمة الأخضر 20 لاعبا، هم: مرتجي مويس، وحمود الغامدي، وحاتم الزهراني، وريان الدوسري، وعبدالله فؤاد، وعبدالعزيز القرملة، ومالك العباد، وأصيل سعد، وعلي الزويد، وعلي آل سلام، وجاسم مهنا، ومصطفى النعمة، وعبدالرحمن الحداد، وبلال خوجة، وأحسن سلام، وعلي جبر، وعبدالإله القحطاني، وفهد حمزي، ورضا الشرفا، وبدر العوامي.
ويشرف على تدريب المنتتخب جهاز فني مكون من: فيسيلين فوكوفيتش فيسكو، ومجيد السماعيل وفيصل البارقي مساعدي المدرب، ومحمد نوح أخصائي العلاج، وعبدالله الجبر مدير المنتخب.
يأتي المعسكر استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الطائرة الخضراء.

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