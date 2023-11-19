أخضر الطائرة يواصل تدريباته

(MENAFN
- Al Watan) يواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام في المنطقة الشرقية، وسيستمر حتى الـ22 من نوفمبر. وشملت قائمة الأخضر 20 لاعبا، هم: مرتجي مويس، وحمود الغامدي، وحاتم الزهراني، وريان الدوسري، وعبدالله فؤاد، وعبدالعزيز القرملة، ومالك العباد، وأصيل سعد، وعلي الزويد، وعلي آل سلام، وجاسم مهنا، ومصطفى النعمة، وعبدالرحمن الحداد، وبلال خوجة، وأحسن سلام، وعلي جبر، وعبدالإله القحطاني، وفهد حمزي، ورضا الشرفا، وبدر العوامي.
ويشرف على تدريب المنتتخب جهاز فني مكون من: فيسيلين فوكوفيتش فيسكو، ومجيد السماعيل وفيصل البارقي مساعدي المدرب، ومحمد نوح أخصائي العلاج، وعبدالله الجبر مدير المنتخب.
يأتي المعسكر استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الطائرة الخضراء.
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