أخضر 19 يتفوق على صقور المستقبل

أخضر 19 يتفوق على صقور المستقبل
التاريخ
11/19/2023 2:15:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) كسب المنتخب السعودي لسن 19 عاما فريق صقور المستقبل 3 / 1، وذلك في المناورة التي جمعتهما ضمن إطار معسكر الأخضر بإسبانيا، الممتد حتى الـ26 من نوفمبر الجاري.
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