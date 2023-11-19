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أخضر 19 يتفوق على صقور المستقبل

11/19/2023 2:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) كسب المنتخب السعودي لسن 19 عاما فريق صقور المستقبل 3 / 1، وذلك في المناورة التي جمعتهما ضمن إطار معسكر الأخضر بإسبانيا، الممتد حتى الـ26 من نوفمبر الجاري.

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