-->

Sunday, 19 November 2023 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجنة لمراجعة محاضر رابطة المحترفين

11/19/2023 2:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، برئاسة عبد العزيز العفالق.
وبدأ الاجتماع بإعلان عقد الجمعية، وتشكيلها وفقا للنظام الأساسي للرابطة، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ممثل الخليج، قبل أن يستعرض الرئيس التنفيذي المكلف للرابطة، سعد اللذيذ، جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وصادق الاجتماع على محضر اجتماع الجمعية السابق، وتم حينها تعيين 3 أعضاء مدققين لمراجعة المحضر، وهم ممثلو الهلال والاتفاق والرائد. واستعرض العفالق تقرير أعمال المجلس الذي يشمل الأنشطة التي أقيمت بعد الاجتماع الأخير، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة. كما قدم للأعضاء مقترحات تعديل النظام الأساسي، وتم اعتمادها على أن يتم رفعها للاتحاد السعودي لكرة القدم، للمصادقة عليها.
وصادق أعضاء الجمعية العمومية على الأسماء المقترحة للجنة المراجعة الداخلية، برئاسة عادل ملاوي، وعضوية لمياء الرشيد وعمر الشنقيطي.

MENAFN19112023000089011017ID1107453756

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث