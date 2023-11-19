لجنة لمراجعة محاضر رابطة المحترفين

(MENAFN
- Al Watan) عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، برئاسة عبد العزيز العفالق.
وبدأ الاجتماع بإعلان عقد الجمعية، وتشكيلها وفقا للنظام الأساسي للرابطة، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ممثل الخليج، قبل أن يستعرض الرئيس التنفيذي المكلف للرابطة، سعد اللذيذ، جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وصادق الاجتماع على محضر اجتماع الجمعية السابق، وتم حينها تعيين 3 أعضاء مدققين لمراجعة المحضر، وهم ممثلو الهلال والاتفاق والرائد. واستعرض العفالق تقرير أعمال المجلس الذي يشمل الأنشطة التي أقيمت بعد الاجتماع الأخير، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة. كما قدم للأعضاء مقترحات تعديل النظام الأساسي، وتم اعتمادها على أن يتم رفعها للاتحاد السعودي لكرة القدم، للمصادقة عليها.
وصادق أعضاء الجمعية العمومية على الأسماء المقترحة للجنة المراجعة الداخلية، برئاسة عادل ملاوي، وعضوية لمياء الرشيد وعمر الشنقيطي.
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