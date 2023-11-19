مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ14 لمساعدة أهالي غزة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ14 لمساعدة أهالي غزة
التاريخ
11/19/2023 2:15:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) غادرت مدينة الرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها سيارتي إسعاف من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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