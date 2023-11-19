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41 عاملا في الهند عالقون في نفق لليوم الثامن

11/19/2023 2:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) فكر المسؤولون الذين يحاولون الوصول إلى 41 عاملا محاصرا في نفق منهار شمال الهند لليوم الثامن على التوالى في خطط إنقاذ بديلة بعد أن تسببت عوائق بآلة الحفر في توقفهم عن الحفر. لكن وصلت آلة حفر جديدة إلى موقع الحادث في ولاية أوتاراخاند، لتحل محل الآلة المتضررة في أثناء اختراق الصخور والحطام، حيث استخدموا المثقاب في خلق مساحة لإدخال أنابيب واسعة، يمكن من خلالها للعمال المحاصرين الزحف إلى حريتهم.
وقال ديفيندرا باتوال، مسؤول إدارة الكوارث، إن السلطات حفرت حتى الآن 24 مترًا (79 قدمًا) وسط الأنقاض والحطام، لكن الأمر سيتطلب ما يصل إلى 60 مترًا (197 قدمًا) للسماح للعمال بالهروب.
زوايا جديدة
ويدرس المسؤولون زوايا جديدة لاستخراج العمال. وقال ديبا جور، المتحدث باسم الحكومة، إن ذلك يشمل احتمال استخدام الآلة الجديدة في الحفر من أعلى التل، حيث حوصر العمال تحته داخل النفق المنهار.
وأضاف أن هذه الطريقة ستستغرق وقتًا أطول (أربعة أو خمسة أيام إضافية).
في وقت سابق، واجهت جهود الإنقاذ عقبة عندما سُمع صوت تشقق عال داخل النفق، مما أذهل المشرفين على العملية، الذين أوقفوا الحفر مؤقتًا، ووجدوا أجزاء من الماكينة تالفة، حسبما قال تارون كومار باديا، مدير الشركة الوطنية لتطوير الطرق السريعة والبنية التحتية.
وعمال البناء محاصرون منذ 12 نوفمبر، عندما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء من النفق، الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومترات (2.8 ميل)، حيث كانوا يقومون ببنائه على بُعد نحو 200 متر (650 قدمًا) من المدخل، حيث إن المنطقة الجبلية معرضة للانهيارات الأرضية.
ويوجد نحو 200 من أفراد الإغاثة من الكوارث في الموقع، يستخدمون معدات الحفر والحفارات في عملية الإنقاذ، حيث تتمثل الخطة في دفع أنابيب فولاذية بعرض 80 سم (2.6 قدم) من خلال فتحة الحطام المحفور.

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