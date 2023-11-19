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جهود أوكرانيا في نهر الدنيبر تمثل تقدما إستراتيجيا صغيرا

11/19/2023 2:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) يمثل إنشاء موطئ قدم لأوكرانيا على ضفة نهر الدنيبر التي تسيطر عليها روسيا تقدمًا استراتيجيًا صغيرًا ولكنه يحتمل أن يكون مهمًا في خضم حرب متوقفة إلى حد كبير، حيث عملت القوات الأوكرانية على صد القوات الروسية المتمركزة على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، حسبما قال الجيش، بعد يوم من إعلان أوكرانيا أنها قامت بتأمين عدة رؤوس جسور على هذا الجانب من النهر الذي يقسم منطقة خيرسون المحتلة جزئيًا. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قواتها هناك صدت 12 هجومًا للجيش الروسي بين الجمعة والسبت.
تسهيل الحياة
ويحاول الأوكرانيون الآن ((صد وحدات الجيش الروسي إلى أقصى حد ممكن من أجل تسهيل الحياة على الضفة (الغربية) لمنطقة خيرسون، بحيث تتعرض للقصف بشكل أقل))، حسبما قالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا.
وأضافت إنه ردًا على ذلك، استخدم الجيش الروسي ((الطيران التكتيكي))، بما في ذلك طائرات ((شاهد)) المتفجرة الإيرانية الصنع، لمحاولة تحديد موقع القوات الأوكرانية.

طائرات مسيرة
وأفاد مسؤولون عسكريون أن الدفاعات الجوية أسقطت 29 من أصل 38 طائرة دون طيار من طراز ((شاهد)) تم إطلاقها ضد أوكرانيا. وضربت إحدى الطائرات دون طيار التي اخترقت منشأة للبنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا الجنوبية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 2000 منزل. وفي العاصمة، تجمع مئات الأشخاص لمعارضة الفساد والمطالبة بإعادة تخصيص الأموال العامة للقوات المسلحة. وكانت المظاهرة هي العاشرة في سلسلة الاحتجاجات في كييف وسط الغضب من المشاريع البلدية.
وحمل المتظاهرون الأعلام الأوكرانية ولافتات تحمل شعارات مثل ((نحتاج إلى طائرات دون طيار وليس إلى الملاعب)). وقالت ماريا بارباش، الناشطة في منظمة المال للقوات المسلحة: ((لقد نظمت مظاهرات في أكثر من 100 مدينة احتجاجًا على الفساد في أوكرانيا ومن أجل الحصول على المزيد من الأموال التي يجب أن تذهب إلى الجيش)). ((الأولوية الأولى لميزانيتنا – الميزانيات المحلية والميزانية المركزية – يجب أن تكون للجيش)).

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